- Ein Griff in Friedmans Zauberkiste
Unser Dauerpatient namens Sozialsystem krankt an zahlreichen Gebrechen. Dabei liegt die Lösung bereits auf der Hand. Die Rede ist von der sogenannten Negativen Einkommensteuer – ein Geniestreich libertärer Denkschulen. Das große Problem: Man muss es halt wollen.
Wir haben einen Elefanten im Raum, er ist träge, fett und bewegungsfaul – und nennt sich deutscher Sozialstaat. Lauscht man den aktuellen öffentlichen Stimmen im politischen Berlin, scheinen sich die meisten im Tatsachenbestand dieses Elefanten einig zu sein: zu aufgebläht, zu bürokratisch, zu reguliert. Verwunderlich ist jedoch, was aus diesen oftmals deutlich bestimmten und nicht selten wütenden Stimmen und Forderungen folgt: nämlich bislang nicht viel.
