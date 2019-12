Ein Gefühl geht um in Europa: Es ist die Flugscham. An einem geschäftigen Montagvormittag ist in Berlin-Tegel davon aber nichts zu spüren. Touristen in Jogginghose und Businessmen in knittrigen Anzügen wuseln zwischen Check-in, Backdiscounter und Taxi­schalter. Keiner blickt schuldbewusst betreten zu Boden. Etwa die Hälfte aller Menschen, die in Tegel losfliegen, wollen zu einem Ziel im europäischen Ausland: nach Paris, Amsterdam, Tallinn oder wie die Gäste von Iberia Flug IB 3677 nach Madrid-Barajas.

Schämen Sie sich nicht? „Überhaupt nicht“, entgegnet ein deutscher Geschäftsreisender empört, er habe schließlich einen wichtigen Termin in Madrid. Zwei spanische Schwestern, die wegen der angeschlagenen spanischen Wirtschaft in Berlin wohnen, erzählen, sie wollten ihre Familie südlich von Madrid besuchen. „Wie sollen wir denn sonst nach Hause kommen?“, fragen sie ein wenig pikiert, während ihr Airbus A320 auf die Starterlaubnis in Tegel wartet.

schließen x Sie erhalten genau 24 Stunden lang Zugriff auf alle Cicero-Plus-Artikel.

schließen x Das digitale Monatsabo kann jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen zum Ablauf des Bezugszeitraums gekündigt werden. Die ersten vier Wochen kosten 3,90 €, danach 8,90 €/Monat.

schließen x Das digitale Monatsabo kann nach drei Monaten jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen zum Ablauf des Bezugzeitraums gekündigt werden.