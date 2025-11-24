Marc Fielmann
Marc Fielmann / Foto: Julia Knop

Optikerimperium Fielmann Marc Fielmann: Neu fokussiert

Als Marc Fielmann das Optikerimperium seines Vaters Günther übernahm, war er gerade einmal 30 Jahre alt – und trat in Fußstapfen, die größer nicht hätten sein können. Nun will Fielmann nicht nur deutsche Kunden mit Brillen versorgen, sondern auch in die USA expandieren.

VON KRISTINA LÄSKER am 10. Dezember 2025 4 min

Autoreninfo

Kristina Läsker ist Wirtschaftsjournalistin aus Hamburg.

So erreichen Sie Kristina Läsker:

Zur Artikelübersicht

Schloss Plön ist eines der schönsten Schlösser Schleswig-Holsteins. Vor 300 Jahren residierten hier Herzöge. Heute gehört der weiße Prachtbau der Fielmann-Gruppe, sie schult hier Augenoptiker und Hörakustiker. Im September war im Schloss etwas Erstaunliches zu beobachten, nämlich das Ergebnis der Grunderneuerung der Optikerkette. Der Vorstandsvorsitzende Marc Fielmann hatte die Top 100 der Führungskräfte des Unternehmens zum Teambuilding eingeladen. Diese hätten sich anfangs nach Betriebszugehörigkeit in einer Reihe aufgestellt, berichtet der 36-Jährige. Das Ergebnis verblüffte sogar ihn: Denn nur knapp die Hälfte war länger als vier Jahre dabei. „Es gab einen Generationswechsel“, sagt der junge Firmenchef, fast so, als hätte er damit nichts zu tun. Dabei hatte er diesen Wechsel selbst vorangetrieben.

Cicero Plus

Ohne Abo Lesen

Mit tiun erhalten Sie uneingeschränkten Zugriff auf alle Cicero Plus Inhalte. Dabei zahlen Sie nur so lange Sie lesen – ganz ohne Abo.

Mehr lesen über

Liebe Leserinnen und Leser,
wir freuen uns über eine konstruktive Debatte. Bitte achten Sie auf eine sachliche Diskussion. Die Redaktion behält sich vor, Kommentare mit unsachlichen Inhalten zu löschen. Kommentare, die Links zu externen Webseiten enthalten, veröffentlichen wir grundsätzlich nicht. Um die Freischaltung kümmert sich die Onlineredaktion von Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr. Wir bitten um Geduld, sollte die Freischaltung etwas dauern. Am Wochenende werden Forumsbeiträge nur eingeschränkt veröffentlicht. Nach zwei Tagen wird die Debatte geschlossen. Wir danken für Ihr Verständnis.

Nutzen Sie als Cicero Plus Abonnent gerne unsere Kommentarfunktion.

Sie haben noch keinen Cicero Plus Account? Registrieren Sie sich hier.