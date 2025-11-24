Optikerimperium Fielmann - Marc Fielmann: Neu fokussiert

Als Marc Fielmann das Optikerimperium seines Vaters Günther übernahm, war er gerade einmal 30 Jahre alt – und trat in Fußstapfen, die größer nicht hätten sein können. Nun will Fielmann nicht nur deutsche Kunden mit Brillen versorgen, sondern auch in die USA expandieren.