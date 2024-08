Herr Freidel, nach einer am Donnerstag veröffentlichten Umfrage der Deutschen Industrie- und Handelskammer fährt mehr als ein Drittel der Industriebetriebe in Deutschland die Produktion herunter oder will es tun. Das ist dramatischer Anstieg im Vergleich zu vor zwei Jahren. Als Hauptgrund wird die Energiewende angeführt. Überrascht Sie das?