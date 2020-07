Zwei Billionen Euro. So viel, verkündete EU-­Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am 15. Mai 2020 der europäischen Öffentlichkeit, solle das EU-Rettungspaket kosten. Zwei Billionen Euro, die die EU noch nicht hat. Sie setzt auf neue Steuern – und auf die Druckerpresse. Deutschland senkt gleichzeitig die Steuern wie seit langem nicht mehr. Die Schuldenuhr scheint frei zu drehen. Ist der finanzpolitische Karneval ausgebrochen, bei dem Regierungen das Geld vom Prunkwagen nur so in die Menge werfen?

Seit Beginn der Corona-Krise im März dieses Jahres hantieren die Regierungen der USA, der EU, Chinas und Japans nicht mehr nur mit Milliarden, sondern gleich mit Billionen. Wir sind Zeugen davon, wie die großen Industrienationen neue Schulden machen und zeitgleich ihre Zentralbanken anweisen, diese Schulden aufzukaufen. Staaten und Zentralbanken verstoßen dabei gegen die orthodoxe Lehre der Geld- und Finanztheorie, für die insbesondere die Bundesbank bewundert wurde. Diese orthodoxe Lehre geht davon aus, dass Regierungen und Zentralbanken unterschiedliche Verantwortlichkeiten haben und strikt voneinander getrennt handeln sollten, um eine ausufernde Inflation zu verhindern.

