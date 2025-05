Düsseldorf ist zweite Heimat von rund 15.000 Japanern. In „Little Tokyo“, einem Viertel zwischen Hauptbahnhof und Stadtmitte, reihen sich Ramen-Imbisse an japanische Bars, Buchläden und Boutiquen. Nirgendwo sonst in Europa spielt sich japanisches Leben so konzentriert ab wie in der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt.

Wer in die erste Heimat reisen wollte, gelangte vom Flughafen Düsseldorf aus per Direktflug nach Tokio. Auch für Nichtjapaner, die den asiatischen Inselstaat etwa aus geschäftlichen Gründen besuchten, war die Langstreckenverbindung praktisch. Doch seit der Corona-Pandemie gibt es sie nicht mehr. Die japanische Fluggesellschaft All Nippon Airways hat den Direktflug Düsseldorf–Tokio 2021 gestrichen und bisher nicht wieder aufgenommen.