Der Tourismusbeauftragte der Bundesregierung braucht dringend Urlaub. Aber 2020 ist das keine Kategorie. Es geht um Soforthilfen, Kredite und Kurzarbeit. E-Mails, Gespräche, Telefonate und Interviews. Die Verbände der gebeutelten Reisebüros, Hotels und Restaurants im Land. Griechenlands Tourismusminister Theocharis. Die österreichische Kollegin Köstinger. Was machen die? Was machen wir? Was die Ungarn? Und was die Italiener? Lockdown oder Lockerung? Sommerferien? Fallen flach, sagt er, zumindest das Verreisen.

Thomas Bareiß, seit 2018 Parlamentarischer Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium (BMWi), wurde am 1. April außerdem neuer Mittelstandsbeauftragter der Regierung. Eine Aufgabe, die nach der von Merkel veranlassten Entlassung des Thüringers Christian Hirte plötzlich vakant war – ausgerechnet jetzt.

schließen x Sie erhalten genau 24 Stunden lang Zugriff auf alle Cicero-Plus-Artikel. Service & FAQ

schließen x Das Abo kann jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen zum Ende des Bezugzeitraums gekündigt werden. Der erste Monat ist gratis, danach 9,80 /Monat. Service und FAQs

schließen x Das digitale Monatsabo kann nach drei Monaten jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen zum Ablauf des Bezugzeitraums gekündigt werden. Service & FAQ