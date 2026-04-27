- Schon da, aber noch nicht angekommen?
Stimmt es, dass Migranten nur Friseure, Kioske und Dönerläden aufmachen? Oder könnten sie der nächste Pfeiler des deutschen Unternehmertums werden? Die Analyse eines kaum beachteten Themas: migrantische Selbstständigkeit.
Als Mustafa Baklan als Jugendlicher aus einem kleinen Dorf in Anatolien nach Mannheim kam, lebte er zunächst in einer Behausung für Gastarbeiter. Morgens um vier waren er und die anderen Bewohner der Unterkunft bereits unterwegs zur Arbeit. Es wurde hart gearbeitet, der Alltag war geprägt von Schichtbeginn und einem Leben zwischen zwei Welten. Sein Vater bezahlte ihm einen Deutschkurs – eine Entscheidung, die Baklan früh eine besondere Rolle innerhalb des türkischen Gastarbeitermilieus Mannheims verschaffte.
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