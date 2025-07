Die sozialen Folgen des Bauversagens sind verheerend: Die Preise für Mieten und Immobilien gehen durch die Decke, das Wohnen in Großstädten oder der Erwerb eines Eigenheims ist für immer weniger Bundesbürger erschwinglich. „Der fehlende Neubau hat gravierende Konsequenzen für den Immobilienmarkt“, sagt Jörg Utecht, Vorstandsvorsitzender des Kreditvermittlers Interhyp. Besonders in den Metropolen mangele es schon heute deutlich an Wohnraum. „Die Mieten kennen in den Ballungsräumen seit Jahren daher nur eine Richtung: nach oben“, so Utecht gegenüber Cicero. „Auch bei den Preisen für Kaufimmobilien sehen wir seit geraumer Zeit wieder steigende Preise.“