Wie konnte es dazu kommen, dass eine Wirtschaftsmacht, die in den vergangenen Jahren weltweit Bewunderung ausgelöst hat, in einer solchen Krise steckt? Begonnen hat es mit dem süßen Gift des billigen Geldes. Mit dem Ziel, der fehlkonstruierten Währungsunion das Überleben zu sichern, hat die Europäische Zentralbank (EZB) unter dem damaligen „Whatever it takes“-Präsidenten Mario Draghi mit impliziter Unterstützung der Bundeskanzlerin Angela Merkel die Geldschleusen geöffnet.