- Lieblingsökonom der Öffentlich-Rechtlichen
Kein Ökonom kommt in ARD und ZDF so häufig und ausführlich zu Wort wie Marcel Fratzscher vom DIW. Den Redaktionen scheint zu gefallen, dass er häufig auf rot-grüner Linie liegt. Krasse Fehlprognosen schaden seinem Renommee in den Medien nicht.
Marcel Fratzscher, der Lieblingsökonom der öffentlich-rechtlichen Anstalten, strotzt vor Selbstbewusstsein. Seine jüngsten Vorschläge – „Boomer-Soli“ und soziales Pflichtjahr für Rentner – sind in der Politik weitgehend auf Desinteresse oder Ablehnung gestoßen. Das ficht den Präsidenten des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung in Berlin (DIW) freilich nicht an. Als Fratzscher jetzt im Deutschlandfunk darauf hingewiesen wurde, seine Ideen seien in der Politik nicht auf fruchtbaren Boden gefallen, konterte er kühl: „Noch nicht.“
Fratzscher. „Ich sage ganz bewusst noch. Es wird diese Reformen in der einen oder anderen Form geben.“ Und: „Es wird gar keine Alternative geben.“ Mit anderen Worten: Die Politiker werden schon noch merken, dass die Vorschläge aus dem Hause DIW die Defizite in der Rentenkasse und andere Folgen der demografischen Schieflage deutlich abschwächen werden. Noch aber sieht Fratzscher überall „sehr viel Realitätsverweigerung“.
-
Monatsabo (im 1. Monat) 2,00 €Das Abo kann jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen zum Ende des Bezugzeitraums gekündigt werden.
Der erste Monat kostet 2,00 €, danach 9,80 €/Monat.