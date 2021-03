„Traumhafte Pauschalreisen nach Mallorca.“ „All Inclusive Verwöhnurlaub buchen.“ „Schonen Sie Ihre Urlaubskasse!“ Bei solchen Angeboten können die ebenso auf Sonne wie Rabatte erpichten Deutschen kaum widerstehen. Das hat der Reisekonzern TUI richtig eingeschätzt: Die Bundesbürger fliegen auf diese Angebote – in Maschinen, die bis zum letzten Platz besetzt sind.

Rettung naht

Während die Staatskanzleien der Länder heftig mit dem Bundeskanzleramt darüber diskutieren, ob man über Ostern im Freien eine Tasse Kaffee trinken oder in heimischen Landen wenigstens eine Ferienwohnung buchen darf, gibt es bei Reisen nach Mallorca keine Beschränkungen. Dabei wird das Infektionsrisiko nicht automatisch kleiner, wenn man nach Spanien fliegt und mit vielen anderen Deutschen in Hotels zusammenwohnt, auf der Strandpromenade flaniert oder in zeitweise geöffneten Bars und Kneipen Rotwein trinkt. Ob da immer und überall so strikt auf Maske und Abstand geachtet wird, wie es vernünftig wäre, darf bezweifelt werden.

Dass der TUI-Konzern, der größte Reiseveranstalter der Welt, überhaupt noch fliegt, verdankt er allein dem deutschen Steuerzahler. Vor einem Jahr war TUI das erste Großunternehmen, das der Staat mit einem Darlehen von 1,8 Milliarden Euro vor dem finanziellen Absturz bewahrte. Inzwischen sind insgesamt 4,3 Milliarden Euro an das Unternehmen mit Doppelsitz in Berlin und Hannover geflossen. Von solchen Corona-Hilfen können andere unter der Pandemie leidende Unternehmen und Selbständige nur träumen – nicht nur wegen der Höhe, sondern auch wegen der Schnelligkeit, mit der die Gelder flossen.