Bundeskanzler Friedrich Merz und Kulturstaatsminister Wolfram Weimer / picture alliance / photothek.de | Florian Gaertner

Ludwig-Erhard-Gipfel Ist die Bundesrepublik doch mehr Bananenrepublik, als wir denken?

Markus Söder und weitere Spitzenpolitiker ziehen sich vom Ludwig-Erhard-Gipfel zurück. So das erste Zwischenergebnis der Causa Wolfram Weimer. Eine gute Gelegenheit für ein Zwischenfazit und darüber hinaus: Ist die Bundesrepublik doch mehr Bananenrepublik, als wir denken?

VON BEN KRISCHKE am 15. Januar 2026 6 min

Ben Krischke

Autoreninfo

Ben Krischke ist Leiter Digitales bei Cicero, Mit-Herausgeber des Buches „Die Wokeness-Illusion“ und Mit-Autor des Buches „Der Selbstbetrug“ (Verlag Herder). Er lebt in München.

So erreichen Sie Ben Krischke:

„Man muss ökonomische und politische Dinge klar trennen, und da möchte ich auch kein Geschmäckle entstehen lassen an der Stelle“, sagte dieser Tage Markus Söder und begründete so seinen Rückzug und den der bayerischen Staatsregierung vom Ludwig-Erhard-Gipfel. Mit einem Hauptsatz und einem eingeschobenen Nebensatz scheint der bayerische Ministerpräsident damit die Zukunft des Gipfels besiegelt zu haben. 

Liebe Leserinnen und Leser,
wir freuen uns über eine konstruktive Debatte. Bitte achten Sie auf eine sachliche Diskussion. Die Redaktion behält sich vor, Kommentare mit unsachlichen Inhalten zu löschen. Kommentare, die Links zu externen Webseiten enthalten, veröffentlichen wir grundsätzlich nicht. Um die Freischaltung kümmert sich die Onlineredaktion von Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr. Wir bitten um Geduld, sollte die Freischaltung etwas dauern. Am Wochenende werden Forumsbeiträge nur eingeschränkt veröffentlicht. Nach zwei Tagen wird die Debatte geschlossen. Wir danken für Ihr Verständnis.

Dorothee Sehrt-Irrek | Do., 15. Januar 2026 - 13:16

Es geht um klare Bezüglichkeiten und zwar die der CDU/CSU zu Ludwig-Ehrhard.
Söder hat sich positioniert und das wird der Kanzler auch tun müssen.
Es geht auch um politische Kultur und gerade, wenn es sich um den zuständigen Minister handelt.
Und warum nicht Herrn Weimer austauschen gegen Herrn Joe Chialo.
Der hat einen diplomatischen familiären Hintergrund und hat m.E. eine zweite Chance verdient.

Peter William | Do., 15. Januar 2026 - 13:46

treffen sich die Koryphäen, Aufsteiger und Ambitionierten der entsprechenden Branchen und Politiker kommen zu Besuch, hoffentlich mit der Absicht sich zu bilden und nicht nur zum Hände schütteln. Hier war es wohl anders herum, die Politiker haben geladen um was genau zu besprechen, mit welchen Branchen? Staatswirtschaft, ich weiß nicht, kann man schon machen, der Staat will ja wieder vermehrt investieren, aber zu welchem Thema oder welchen Themen denn eigentlich?

Konsumartikel, welches Bier ich noch trinken darf wohl eher nicht oder? Ihr wollt ja nach wie vor transformieren in eine Wirtschaft basierend auf elektrischer Energie ohne ausreichend gesicherte Energieerzeugung. Mit Wind Sonne und Erdgas, welches nicht zur Verfügung steht, ab in die Zukunft, oder gibt es einen besseren Weg?

Das Fazit überlasse ich der Zukunft.

