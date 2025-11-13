Lieferkettenrichtlinie
Näherinnen in Bangladesch / picture alliance/dpa/XinHua | -

Abstimmung im Europäischen Parlament Die Aufweichung der EU-Lieferkettenrichtlinie ist grundvernünftig

Weil im EU-Parlament Konservative mit Rechtsaußen stimmen, ist die Aufregung im linken Lager mal wieder groß. Dabei ist die Aufweichung der EU-Lieferkettenrichtlinie grundvernünftig. Klüger wäre nur gewesen, sie gänzlich abzuschaffen.

VON BEN KRISCHKE am 13. November 2025 5 min

Ben Krischke

Autoreninfo

Ben Krischke ist Leiter Digitales bei Cicero, Mit-Herausgeber des Buches „Die Wokeness-Illusion“ und Mit-Autor des Buches „Der Selbstbetrug“ (Verlag Herder). Er lebt in München.

So erreichen Sie Ben Krischke:

Der Mensch soll ein Vernunftwesen sein. Das unterscheide ihn vom Tier, heißt es etwa. Doch wer die Politik der vergangenen Jahre verfolgt hat, der mag womöglich zu der Kenntnis gelangt sein, dass Politiker nicht immer handeln wie Vernunftwesen. Schließlich wurde in dem guten Gefühl, das vermeintlich Richtige für den Klimaschutz oder allgemeiner für die Rettung der Welt zu tun, zuletzt auch jede Menge Schindluder getrieben. Wobei zur Wahrheit gehört, und das wird häufig vergessen, dass es in der Politik nicht um Vernunft geht, jedenfalls nicht primär. 

In der Politik geht es vor allem um Macht. Und darum, was getan werden muss, um sie langfristig zu sichern. Das Brandmauer-Konzept ist das beste Beispiel dafür: Wer gegen die eigenen politischen Überzeugungen handelt, um sich nicht gemein zu machen mit rechten Parteien wie der AfD, der handelt unvernünftig respektive gegen die eigene Vernunft. Insbesondere dann, wenn er als Politiker weiß, dass eine Abstimmung mit der AfD im Sinne des eigenen Landes oder, auf EU-Ebene, des eigenen Staatenbundes wäre. 

Christoph Kuhlmann | Do., 13. November 2025 - 18:08

Langsam aber sicher wird die wirtschaftsfeindliche Politik von rot-grün reduziert. Die Union zeigt wo sie hin will. Wenn die AfD kooperativ bleibt, wäre das eine Vorlage für die Abschaffung für das Verbrenner-Verbot, einem Asylkompromiss der für alle akzeptabel ist und gegen Ende der Legislatur für eine Minderheitenregierung mit Unterstützung der AfD um den Asylkompromiss auf EU Ebene in Deutschland angemessen umzusetzen.

