Die Ankündigung von Facebook, in einem Konsortium mit führenden Unternehmen der Technologieszene und etablierten Finanzdienstleistern wie Visa und Mastercard das erste private und globale Geld zu schaffen – Libra –, hat die Bankenwelt erschüttert. Spielte digitales Geld – am bekanntesten ist Bitcoin – in den letzten Jahren trotz spektakulärer Kursgewinne und -verluste und entsprechender medialer Begleitung nur eine Nebenrolle in den globalen Finanzmärkten, haben Libra und das zugleich angedachte Zahlungssystem Calibra das Zeug, das Finanzwesen zu revolutionieren.

Niemand kann so viele Menschen auf einer Plattform verbinden, niemand weiß so viel über jeden einzelnen wie Facebook mit seinen weltweit mehr als zwei Milliarden Nutzern. Leicht lässt sich eine globale Institution vorstellen, die nicht nur Zahlungen abwickelt, sondern besser als jede Bank die Kreditwürdigkeit von uns allen beurteilen kann.

