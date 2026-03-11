- Milei-Institut will Bürokratie an den „Pranger“ stellen
Rund ein halbes Jahr nach seiner Gründung setzt das Milei-Institut erste Duftmarken: Zeitnah sollen ein „Bürokratie-Pranger“ und ein „Kettensägen-Katalog“ entstehen, zudem steht ein Event mit einem spektakulären Überraschungsgast an.
Bürokratieabbau ist das ideale Thema für politische Sonntagsreden. Auf der einen Seite sind alle begeistert davon, der Applaus ist dem entschlossenen Bürokratie-Bekämpfer gewiss. Und auf der anderen Seite will niemand so genau wissen, wie dieses Ziel konkret erreicht werden kann, weil der gesamte Komplex langweiliger nicht sein könnte. Niemand will einem Politiker zuhören, der sich mental durch tausende, zehntausende, hunderttausende Paragrafen kämpft.
