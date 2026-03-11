Frauke Petry
Milei-Institutsgründerin Frauke Petry / picture alliance / teutopress

Libertarismus Milei-Institut will Bürokratie an den „Pranger“ stellen

Rund ein halbes Jahr nach seiner Gründung setzt das Milei-Institut erste Duftmarken: Zeitnah sollen ein „Bürokratie-Pranger“ und ein „Kettensägen-Katalog“ entstehen, zudem steht ein Event mit einem spektakulären Überraschungsgast an.

VON CARSTEN KORFMACHER am 11. März 2026 6 min

Carsten Korfmacher leitet das Ressort Kapital bei Cicero.

Bürokratieabbau ist das ideale Thema für politische Sonntagsreden. Auf der einen Seite sind alle begeistert davon, der Applaus ist dem entschlossenen Bürokratie-Bekämpfer gewiss. Und auf der anderen Seite will niemand so genau wissen, wie dieses Ziel konkret erreicht werden kann, weil der gesamte Komplex langweiliger nicht sein könnte. Niemand will einem Politiker zuhören, der sich mental durch tausende, zehntausende, hunderttausende Paragrafen kämpft.

