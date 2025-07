Thomas Mayer ist Gründungsdirektor des Flossbach von Storch Research Institute mit Sitz in Köln. Zuvor war er Chefvolkswirt der Deutsche Bank Gruppe und Leiter von Deutsche Bank Research. Davor bekleidete er verschiedene Funktionen bei Goldman Sachs, Salomon Brothers und – bevor er in die Privatwirtschaft wechselte – beim Internationalen Währungsfonds in Washington und Institut für Weltwirtschaft in Kiel. Thomas Mayer promovierte an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel und hält (seit 2003) die CFA Charter des CFA Institute. Seit 2015 ist er Honorarprofessor an der Universität Witten-Herdecke. Seine jüngsten Buchveröffentlichungen sind „Die Vermessung des Unbekannten“ (2021) und „Das Inflationsgespenst“ (2022).

Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche sagte kürzlich etwas Unerhörtes: „Wir müssen mehr und länger arbeiten.“ Angesichts der schnell zunehmenden Alterung der Bevölkerung und einer steigenden Lebenserwartung könne es „auf Dauer nicht gutgehen, dass wir nur zwei Drittel unseres Erwachsenenlebens arbeiten und ein Drittel in Rente verbringen“. Die Empörung war riesengroß. Die Vizefraktionschefin der SPD, Dagmar Schmidt, warf Reiche laut Welt vom 28. Juli eine Argumentation mit irreführenden Zahlen zur Arbeitsbelastung der Menschen vor. Der Fraktionsvize der Grünen, Andreas Audretsch, meinte, Reiche dresche ideologisch Phrasen, statt sich an der Realität im Lande zu orientieren. Und Linke-Fraktionschef Sören Pellmann wetterte, Reichelts Äußerungen seien „Teil einer immer heftigeren Kampagne von Union und Arbeitgebern gegen die Mehrheit und den Sozialstaat“.

Es scheint, Frau Reiche hat mit ihrer Bemerkung einen wunden Punkt getroffen, der deshalb so heftige Reaktionen provoziert hat, weil er stimmt. Werfen wir zunächst einen Blick auf die Datenlage, die Frau Schmidt von der SPD anzweifelt. Tatsächlich liegt das durchschnittliche effektive Renteneintrittsalter in Deutschland mit 63,5 Jahren über dem EU-Durchschnitt von 61,3 Jahren. Auch ist die „erwartete durchschnittliche Dauer der Erwerbsbeteiligung“ – also die erwarteten Jahre der Erwerbstätigkeit während des Lebens – mit 40 Jahren höher als der EU-Durchschnitt von 37,2 Jahren. Im Vergleich mit anderen EU-Ländern schneidet Deutschland bei diesen Indikatoren also nicht schlecht ab. Allerdings altern auch die anderen EU-Länder schnell und müssten ihrer Bevölkerung vermutlich einen späteren Renteneintritt zumuten.

Mit 1331 Stunden im Jahr arbeiten die Deutschen am wenigsten unter allen OECD-Ländern

Richtig ungemütlich wird es aber für die Deutschen, wenn man die Jahre ihrer erwarteten Erwerbsbeteiligung mit der durchschnittlichen Jahresarbeitszeit kombiniert. Mit nur 1331 Stunden im Jahr arbeiten die Deutschen am wenigsten unter allen Ländern des Industrieländerclubs OECD. Die erwartete Lebensarbeitszeit beträgt demnach 53.240 Stunden. Sie liegt damit um 8,8 Prozent unter dem Durchschnitt der EU-Länder und sogar 15,9 Prozent unter den Niederlanden, wo sowohl die erwarteten Jahre des Erwerbszeit (43,8 Jahre) also auch die Jahresarbeitszeit (1445 Stunden) trotz hoher Teilzeitarbeit deutlich höher sind.

Frau Reiche hat also recht: Wir müssen mehr und länger arbeiten, und zwar wohl noch mehr als der gegenwärtige EU-Durchschnitt, da auch dieser mit Blick auf die Alterung zu niedrig ist. Denn die Finanzierung der Renten und Pensionen ist schon heute an der Belastungsgrenze für Beitrags- und Steuerzahler und wird diese weit überschreiten, wenn in den nächsten Jahren die Generation der Babyboomer in Rente geht. Bei unverändertem Beitragssatz und Rentenleistungen (den sogenannten „Haltelinien“) würde der Bundeszuschuss zur Rentenversicherung nach Projektionen des Flossbach von Storch Research Institute von 122 Milliarden Euro dieses Jahr auf 257 Milliarden in zehn Jahren steigen. Hinzu kommen für Bund, Länder und Gemeinden Beamtenpensionen, die von 65 bis 81 Milliarden Euro dieses Jahr auf 75 bis 93 Milliarden Euro anwachsen dürften. Durch steigende Steuerzahlungen würde es zu einer noch nie gesehenen Umverteilung von den Erwerbstätigen zu den Rentnern und Pensionären kommen. Ob der viel beschworene „soziale Friede“ dann noch bewahrt werden könnte, ist mehr als fraglich.

Zuwanderung in ihrer gegenwärtigen Form belastet den Sozialstaat

Was aber wären die Alternativen zu mehr und längerer Arbeit, wenn wir wesentlich höhere Steuern und Beiträge oder deutlich niedrigere Renten zur Wahrung des sozialen Friedens ausschließen? Der Königsweg aus dem Schlamassel wäre eine gewaltige Steigerung der Produktivität pro Erwerbstätigem. Im Jahr 2020 konnten noch drei Erwerbstätige für einen Rentner aufkommen. Im Jahr 2030 werden es nur noch zwei sein. Die zwei müssten also um 50 Prozent produktiver sein, um die Arbeit der früheren drei zu leisten. Tatsächlich fällt aber die Produktivität pro Erwerbstätigem seit 2017, und Besserung ist nicht in Sicht. Der Königsweg ist also versperrt.

Gerne wird Zuwanderung als Lösung unserer demografischen Probleme empfohlen. Die hilft aber nur, wenn die Zuwanderer jung sind und ihre Produktivität über derjenigen der Inländer liegt. Wir bräuchten also Fachkräfte, die sich gut in die deutsche Gesellschaft einfügen können. Es kommen aber überwiegend Menschen mit niedrigerem Bildungsstand aus uns fremden Kulturen, die weniger produktiv als die Inländer und schwer integrierbar sind. Zuwanderung in ihrer gegenwärtigen Form belastet folglich den Sozialstaat, anstatt ihn zu entlasten.

Eine andere populäre Empfehlung ist eine kapitalgedeckte private Vorsorge. Tatsächlich könnten wir von den Leistungen jüngerer und produktiverer Bevölkerungen als der deutschen profitieren, wenn wir unsere Ersparnisse weltweit in Aktien angelegt hätten. Damit wären wir ein Stück weit unabhängiger von der Alterung der deutschen Bevölkerung geworden. Doch um den zur Versorgung der Rentner nötigen Kapitalstock heute zur Hand zu haben, hätten wir vor Jahrzehnten mit dem Aktiensparen beginnen müssen. Das sollten wir nun schleunigst beginnen, hilft uns aber aktuell nicht weiter.

Eine Art DDR-Sozialismus mit Reisefreiheit

Ein besonderes Schmankerl lieferte kürzlich das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung mit seinem Vorschlag eines „Boomer-Soli“. Reiche Rentner der Babyboomer-Generation sollen für ärmere Rentner im gleichen Alter zur Kasse gebeten werden. Durch eine entsprechend hohe Belastung „reicher“ Rentner könnten die Renten sogar im Durchschnitt gesenkt werden, ohne die niedrigeren Renten zu verringern. Die Menschen würden also mit dem Erreichen der Altersgrenze von der während ihres Arbeitslebens geltenden Ordnung der sozialen Marktwirtschaft, wo Leistung mit maßvoller Umverteilung verbunden ist, in eine Art DDR-Sozialismus mit Reisefreiheit überführt, wo der Mensch nach seinen vom Staat definierten Bedürfnissen versorgt werden soll. Es fällt nicht schwer, sich vorzustellen, dass sich derart zwangstransformierte Rentner der Reisefreiheit bedienen würden, um sich ins Ausland abzusetzen. Der lange Arm des Steuerstaats hätte zwar weiter die Staatsrenten im Griff, aber wenigstens die Kapitaleinkünfte wären dann vor staatlicher Enteignung geschützt.

Wie man es auch dreht und wendet, es führt kein Weg an mehr Arbeit vorbei. Als Otto von Bismarck im Jahr 1889 die Rentenversicherung einführte, lag die Lebenswartung eines Zwanzigjährigen bei ungefähr 50 Jahren. Das von ihm ursprünglich auf 70 Jahre festgelegte Renteneintrittsalter (das erstmals im Kriegsjahr 1916 auf 65 Jahre heruntergesetzt wurde) konnte nur eine kleine Minderheit erreichen. Die Rentenversicherung war eine Versicherung gegen außergewöhnliche Langlebigkeit.

Heute liegt die Lebenserwartung eines 65-Jährigen bei etwa 85 Jahren. Veranschlagt man 25 Jahre für die Ausbildung, 40 Jahre für die Erwerbstätigkeit und 20 Jahre für die Altersruhezeit, macht die Zeit der Erwerbstätigkeit nur 47 Prozent der Lebensjahre und die von Frau Reiche erwähnten zwei Drittel der Jahre im Erwachsenenalter aus. Wenn man dann im Jahr nur 1331 Stunden, gerade mal 15 Prozent aller Stunden eines Jahres, am Arbeitsplatz verbringt, schrumpft die Arbeitszeit auf den winzigen Teil von 7 Prozent der gesamten Lebenszeit. Etwas mehr Arbeit, pro Jahr und bis zur Rente, wäre also wahrlich keine Zumutung.