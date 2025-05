Kurt Joachim Lauk kennt die Wirtschaft und die Politik. Er war im Vorstand wichtiger deutscher Konzerne: Audi, Daimler, Veba (heute Eon). Und er saß als Christdemokrat fünf Jahre im Europaparlament. Was in Brüssel geschieht, hält Lauk für ein großes Problem. Ursula von der Leyens „Agenda 2050 ist unter strategischen Gesichtspunkten eine der dümmsten Entscheidungen, die die EU je gemacht hat“, sagt Lauk im Cicero-Podcast. „Wie kann ich unsere Weltmarktführerschaft beim Verbrennungsmotor aufgeben?“ In mindestens 50 Prozent aller Weltgegenden würde diese Technologie noch die nächsten 30 oder 40 Jahre gebraucht und produziert. Ingenieure arbeiten intensiv daran, den Diesel- und den Benzinmotor zu verbessern. „Wir haben die Ingenieure weitgehend entlassen“, kritisiert Lauk.

Anschluss an neue technologische Entwicklungen

Während etablierte Industrien durch politische Fehlentscheidungen zerstört werden, gelingt es Europa nicht, den Anschluss an neue technologische Entwicklungen zu schaffen. Ein Grund dafür sei die Regulierungswut in Brüssel. Im Bereich Künstlicher Intelligenz gebe es nur zwei Start-ups, „aber wir haben die umfassendste Regulierung von Artificial Intelligence“, sagt Lauk. „Das heißt, wir wissen gar nicht, um was es eigentlich geht, aber wir regulieren. Und diese Perversion des europäischen Gedankens in die oberste Regulierungsbehörde ist das, was uns unheimlich schadet und geschadet hat.“

Daniel Gräber (li.) und Kurt Joachim Lauk

Das Gespräch wurde am 13. Mai 2025 aufgezeichnet.

Sie können den Podcast jetzt hier – klicken Sie dazu „Inhalte aktivieren“ – hören, oder auch auf allen Podcast-Portalen.



