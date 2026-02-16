Künstliche Intelligenz wird die Bürowelt umpflügen - Produktivitätsschub, Jobverlust und die Frage nach der KI-Steuer

Künstliche Intelligenz wird die Arbeitswelt stärker verändern als jede Automation zuvor. Millionen klassische Jobs geraten unter Druck, während der deutsche Staat vor der Herausforderung steht, Sozialmodelle und Besteuerung neu zu denken – bevor die KI-Welle alles überrollt.