Künstliche Intelligenz wird die Bürowelt umpflügen Produktivitätsschub, Jobverlust und die Frage nach der KI-Steuer

Künstliche Intelligenz wird die Arbeitswelt stärker verändern als jede Automation zuvor. Millionen klassische Jobs geraten unter Druck, während der deutsche Staat vor der Herausforderung steht, Sozialmodelle und Besteuerung neu zu denken – bevor die KI-Welle alles überrollt.

VON DIRK NOTHEIS am 16. Februar 2026 5 min

Dirk Notheis ist Mitherausgeber von Cicero und Gründer des Mittelstands­finanzierers Rantum Capital.

Was Automation für die Produktionshallen unserer Zeit, wird Künstliche Intelligenz (KI) für die Bürowelten von morgen sein: ein technologischer Schub an Produktivität ungeahnten Ausmaßes, der fundamentale Veränderungen der Arbeitswelt zeitigen und deren Abläufe und Arbeitsteilung von Mensch und Software durcheinander wirbeln wird. Klassische Berufsbilder, Arbeitsplätze mit Hemd und Krawatte, drohen auf breiter Front hinweggefegt zu werden. Was einmal galt, wird nicht mehr sein. Die Künstliche Intelligenz wird Schneisen schlagen durch unsere Bürotürme und Verwaltungen, und es steht zu befürchten, dass diese Entwicklung durch nichts und niemanden aufzuhalten ist.

