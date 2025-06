Was kommt Ihnen in den Sinn, wenn Sie an Kryptowährungen denken? Skandale, Gier und Betrügereien? Steuerhinterziehung, Geldwäsche und Terrorfinanzierung? Denken Sie an Marktmanipulation und an Hacker-Banden, die prall gefüllte Wallets plündern? Wenn Sie all dies mit Kryptowährungen assoziieren, haben Sie recht. Diese Dinge spielen in der noch jungen, revolutionären Welt der Kryptos tatsächlich eine Rolle. Doch sie bilden nur einen winzigen Ausschnitt dessen ab, was diese Welt ausmacht.

Sie sind mit Ihrer Skepsis übrigens nicht allein. Als US-Präsident Donald Trump zu Beginn seiner Amtszeit einige Dekrete erließ, rieben sich Politiker und Journalisten in Europa verwundert die Augen. Eine strategische Bitcoin-Reserve, die die nationalen Goldvorräte ergänzen soll? Ein staatliches Lager an digitalen Vermögenswerten wie Ethereum, Solana, Cardano oder XRP? Kryptos, deren Namen die meisten Menschen noch nicht einmal kennen. Und ein an die amerikanische Notenbank gerichtetes Verbot, den digitalen US-Dollar weiterzuentwickeln, der als Konkurrenz zu den privaten Kryptowährungen geplant war? Was soll das alles?