„Grüne“ Politik, Managementversagen, technologischer Wandel - Der Niedergang der Autoindustrie hat gerade erst begonnen

Die Autoindustrie war eine der wichtigsten Stützen der deutschen Wirtschaft. Nun beschleunigt sich ihr Niedergang: „Grüne“ Politik, Managementversagen und technologischer Wandel setzen der Branche zu – mit weitreichenden Folgen für Wohlstand und Arbeitsplätze.