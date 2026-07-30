- Der Niedergang der Autoindustrie hat gerade erst begonnen
Die Autoindustrie war eine der wichtigsten Stützen der deutschen Wirtschaft. Nun beschleunigt sich ihr Niedergang: „Grüne“ Politik, Managementversagen und technologischer Wandel setzen der Branche zu – mit weitreichenden Folgen für Wohlstand und Arbeitsplätze.
Viele Jahrzehnte lang waren Autos aus Wolfsburg, München und Stuttgart auf der ganzen Welt begehrt: Hippies fuhren Käfer und Bulli, Apple-Gründer Steve Jobs Mercedes-Cabriolets, und immer mehr Chinesen nahmen in den 80er Jahren im VW Santana Platz. Von einem Porsche träumten Jungs auf der ganzen Welt, und BMW und Audi setzten Maßstäbe in luxuriöser Sportlichkeit. Deutschland zerstörte seine Kernkrafttechnik, Stahlwerke schlossen, deutsche Unternehmen entwickelten Gentechnik im Ausland, und Computer kamen aus den USA, aber eine Branche überlebte alle Industrialisierungswellen und grünen Hysterien, wuchs, stellte ein und sorgte dafür, dass der Mythos des „Made in Germany“ lebendig blieb: die Autoindustrie.
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