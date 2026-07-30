Ausgebrannter VW-Bus steht am Straßenrand, rot-weißes Absperrband, viel Grün im Hintergrund. Foto.
Der Zustand der deutschen Autoindustrie / picture alliance / imageBROKER | Ian Murray

„Grüne“ Politik, Managementversagen, technologischer Wandel Der Niedergang der Autoindustrie hat gerade erst begonnen

Die Autoindustrie war eine der wichtigsten Stützen der deutschen Wirtschaft. Nun beschleunigt sich ihr Niedergang: „Grüne“ Politik, Managementversagen und technologischer Wandel setzen der Branche zu – mit weitreichenden Folgen für Wohlstand und Arbeitsplätze.

VON STEFAN LAURIN am 31. Juli 2026 7 min

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Autoreninfo

Stefan Laurin ist freier Journalist und Herausgeber des Blogs Ruhrbarone. 2020 erschien sein Buch „Beten Sie für uns!: Der Untergang der SPD“.

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Viele Jahrzehnte lang waren Autos aus Wolfsburg, München und Stuttgart auf der ganzen Welt begehrt: Hippies fuhren Käfer und Bulli, Apple-Gründer Steve Jobs Mercedes-Cabriolets, und immer mehr Chinesen nahmen in den 80er Jahren im VW Santana Platz. Von einem Porsche träumten Jungs auf der ganzen Welt, und BMW und Audi setzten Maßstäbe in luxuriöser Sportlichkeit. Deutschland zerstörte seine Kernkrafttechnik, Stahlwerke schlossen, deutsche Unternehmen entwickelten Gentechnik im Ausland, und Computer kamen aus den USA, aber eine Branche überlebte alle Industrialisierungswellen und grünen Hysterien, wuchs, stellte ein und sorgte dafür, dass der Mythos des „Made in Germany“ lebendig blieb: die Autoindustrie.

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Rainer Mrochen | Fr., 31. Juli 2026 - 15:25

...der Wiederholung. Die Verantwortlichen dieses desaströsen Niedergangs sind immer abgesichert. Na klar; mit Steuergeld zu spielen Ist immer auch so etwas wie gewollte Dekonstruktion. Verschwörung, Verschwörung! Der "große Sprung nach vorn", Deutschlands Energie-Mentalitäts- und Kulturwende endet als Bettvorleger. Zum "Glück" sind wir diesmal nicht allein. Ganz Europa scheint gleich verblödet zu sein. Hallo, wir begrüßen alle Meerenge-Schwimmer. Danke für diese Goldstücke. Alles ist gut oder wird besser oder auch nicht.

Markus Michaelis | Fr., 31. Juli 2026 - 15:46

Wochenstunden, sind andererseits auch eine der Achillesfersen Chinas, weil es strukturell nicht in der Lage ist, seiner eigenen Produktion einen Markt zu bieten: wer soll die Produkte kaufen, wenn die Leute weder Geld noch Zeit haben?

Insgesamt ist es wohl so, das dieses Mischmasch aus Technologie, Politik, Wirtschaft, Finanzen so komplex ist, dass es nicht durchgeplant werden kann.

Einer der größten Fehler in D war es vielleicht, dass zuviele Menschen (nicht nur Theatermacher) geglaubt haben, alles zu verstehen (Klima, Energie, faire Löhne, Technologien, EU ... alles klar) und irgendwas politisch durchsetzen wollten (und auch haben), statt offen genug zu sein, nach jedem Schritt wieder neu zu schauen und zu fragen, welches der nächste Schritt sein könnte?

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