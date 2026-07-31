Krise der Autoindustrie - Es droht der Abstieg aus der ersten Liga der Wirtschaftsmächte

Die Krise der Autoindustrie ist mehr als eine Branchenkrise. Sie stellt das wirtschaftliche Selbstverständnis Deutschlands infrage. Die notwendige Erneuerung gelingt nur, wenn Unternehmen, Beschäftigte, Gewerkschaften und Politik an einem Strang ziehen.