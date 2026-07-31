- Es droht der Abstieg aus der ersten Liga der Wirtschaftsmächte
Die Krise der Autoindustrie ist mehr als eine Branchenkrise. Sie stellt das wirtschaftliche Selbstverständnis Deutschlands infrage. Die notwendige Erneuerung gelingt nur, wenn Unternehmen, Beschäftigte, Gewerkschaften und Politik an einem Strang ziehen.
In den 1970er Jahren warb Audi mit dem Slogan „Vorsprung durch Technik“. Der Werbespruch wurde weltweit zum Emblem nicht nur für die deutschen Autobauer, sondern für die deutsche Industrie insgesamt. Damit ist es vorbei. Die Krisenmeldungen häufen sich.
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