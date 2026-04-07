Der gemeinsame Militärschlag der USA und Israels gegen den Iran hat die größte Unterbrechung der Ölversorgung in der Geschichte der globalen Energiemärkte ausgelöst. Für Europa ist dieser Krieg im Nahen Osten – kaum vier Jahre nach dem Beginn der letzten großen Energiekrise, die durch Russlands großangelegten Einmarsch in die Ukraine ausgelöst wurde – wie ein Schlag auf eine Wunde, die noch nicht vollständig verheilt ist. Die fast vollständige Sperrung der Straße von Hormus und die Zerstörung der regionalen Energieinfrastruktur haben die Gaspreise in Europa in etwas mehr als einem Monat um über 70 Prozent in die Höhe getrieben.

Angesichts von Gasspeicherständen auf dem tiefsten Stand seit fünf Jahren und der beginnenden Winterbefüllungssaison steht Europa vor einer doppelten Krise aus Versorgungsengpässen und makroökonomischer Verschlechterung. Was auch immer als Nächstes geschieht, diese Krise dürfte nicht nur die europäische Energiepolitik, sondern auch das EU-Projekt selbst grundlegend verändern.

Europas Anfälligkeit

Die Anfälligkeit Europas im Energiebereich angesichts des Iran-Kriegs ist zum Teil eine Folge seiner erfolgreichen – wenn auch unvollständigen – Entkopplung vom russischen Gas. In den Jahren, seit Hunderttausende russischer Soldaten über die Grenze in die Ukraine einmarschierten, hat die Europäische Union ihre Abhängigkeit von russischem Pipelinegas von 45 Prozent auf etwa 10 Prozent reduziert. Um die russischen Lieferungen zu ersetzen, wandte sich die Union Pipelinegas aus Norwegen und Flüssigerdgas (LNG) aus den Vereinigten Staaten zu.

Am wichtigsten war jedoch wohl, dass sie mehrere langfristige Verträge über LNG aus Katar abschloss und damit unwissentlich ein neues Konzentrationsrisiko schuf, das durch die iranische Vergeltung auf die jüngsten amerikanisch-israelischen Angriffe rasch offenbart wurde. Laut dem katarischen Staatsminister für Energieangelegenheiten, der zugleich CEO von QatarEnergy ist, haben die iranischen Angriffe etwa 17 Prozent der LNG-Exportkapazitäten des Landes für mindestens drei Jahre lahmgelegt. Selbst wenn morgen ein Waffenstillstand erklärt würde, könnte es Jahre dauern, bis sich die Energiemärkte wieder normalisieren.

Die am stärksten betroffenen Länder in Europa sind Italien und Belgien, doch andere wie die Niederlande und Polen liegen nicht weit dahinter. Italien bezog etwa 10 Prozent seines Gasverbrauchs aus Katar (und etwa 12 Prozent seines Öls aus dem Nahen Osten), und zehn LNG-Lieferungen, die im Rahmen eines langfristigen Liefervertrags mit Katar zwischen April und Mitte Juni eintreffen sollten, wurden storniert. Ebenso treffen normalerweise jeden Monat bis zu drei LNG-Ladungen am belgischen LNG-Terminal in Zeebrügge ein, doch QatarEnergy gab im vergangenen Monat fünf Terminalslots frei, da die Ladungen nicht mehr verfügbar waren. Zeebrügge ist ein wichtiger Import- und Transitknotenpunkt, sodass sich Störungen dort auswirken werden. Für Belgien, dessen Gasspeicherfüllstände mit 25,5 Prozent unter dem EU-Durchschnitt von 30 Prozent liegen, sind die Risiken besonders akut.

Ähnlich wie Zeebrügge betreiben die Niederlande ihr wichtigstes LNG-Terminal in Rotterdam und sind Sitz des niederländischen TTF-Benchmarks, der bedeutendsten Preisreferenz für europäisches Erdgas. Extreme Preisvolatilität am TTF wirkt sich auf die Energiekosten jedes EU-Landes aus, unabhängig davon, inwieweit es von Lieferungen aus Katar abhängig ist.

Es rächt sich die Abkehr von russischem Gas

Schließlich ist Polen ein Paradebeispiel dafür, wie sich Europas Abkehr vom russischen Gas nun rächt. Obwohl Polen nicht zu den größten LNG-Importeuren der EU zählt, stammten im vorigen Jahr 17 Prozent seiner Gasimporte aus Katar. Diese Konzentration in Verbindung mit Polens begrenzter (wenn auch wachsender) LNG-Infrastruktur bedeutet, dass Warschau auf so kurze Sicht nur wenige Möglichkeiten zur Diversifizierung hat. Ein längerer Versorgungsausfall aus Katar würde die Energiesicherheit Polens im Vergleich zu größeren westeuropäischen Volkswirtschaften mit stärker diversifizierten Versorgungsportfolios unverhältnismäßig stark beeinträchtigen.

Europa verfügt zwar über beträchtliche Speicherkapazitäten, die die Auswirkungen vorübergehender Versorgungsunterbrechungen abfedern können, doch sind diese nicht gleichmäßig verteilt. Zypern, Estland, Finnland, Griechenland, Irland, Litauen, Luxemburg, Malta und Slowenien verfügen über keine Gasspeicher und müssen stattdessen auf Solidaritätsvereinbarungen mit ihren Nachbarn zurückgreifen.

Das größere Problem ist jedoch, dass Europa in die kritische Frühjahrs- und Sommerperiode eintritt, in der es seine Vorräte vor dem nächsten Winter wieder auffüllen muss. Derzeit liegen die Speicherstände bei 22 bis 27 Prozent der Kapazität – ein Fünfjahrestief. Zu Beginn des Iran-Kriegs lagen die Werte 35 Prozent unter dem saisonalen Fünfjahresdurchschnitt der EU. Bis Dezember müssen die Mitgliedstaaten gemäß den EU-Vorschriften ihre Speicher auf mindestens 90 Prozent ihrer Kapazität auffüllen. Um dieses Ziel jetzt zu erreichen, müssen während der Sommer-Auffüllsaison etwa 67 Milliarden Kubikmeter Gas eingespeist werden, was etwa 700 LNG-Ladungen entspricht – rund 180 mehr als im Vorjahr. Die Kosten für dieses zusätzliche Volumen sind für Europa seit Beginn des Konflikts von etwa 6,7 Milliarden Dollar auf über 40 Milliarden Dollar gestiegen.

Schnelles und entschlossenes Handeln

Eine Lehre, die zumindest in einigen Teilen Europas aus der Energiekrise von 2022 gezogen wurde, ist die Bedeutung schnellen und entschlossenen Handelns. Selbst für jene Länder, die davon ausgehen, dass sie ausreichend diversifiziert und vor dem Risiko physischer Engpässe geschützt sind, wird der Preisschock alle treffen. Im Jahr 2024 untersuchte die Europäische Zentralbank die Krise von 2022 (als die Ölpreise ein ähnliches Niveau wie heute erreichten) und ihre Auswirkungen auf die EU. Sie stellte fest, dass ein Anstieg der Erdgaspreise um 10 Prozent die Inflation um etwa 0,1 Prozentpunkte in die Höhe trieb, mit anhaltenden Auswirkungen über ein Jahr hinaus. Um dies zu verdeutlichen: Die Inflation in der Eurozone stieg im März auf 2,5 Prozent, der höchste Stand seit mehr als einem Jahr (und ein starker Anstieg gegenüber 1,9 Prozent im Februar). Diese Entwicklung war fast ausschließlich auf die Energiepreise zurückzuführen, da die Kraftstoffhändler die weltweiten Ölpreissteigerungen an die Verbraucher weitergaben.

Dennoch beließ die EZB ihren Leitzins bei ihrer Sitzung im März unverändert. Sie identifizierte ein „schwerwiegendes“ (aber nicht unrealistisches) Szenario, in dem der Preis für Brent-Rohöl bis Juni etwa 150 US-Dollar pro Barrel erreicht, als Schwelle, die wahrscheinlich eine straffere Geldpolitik auslösen würde. Dennoch plant die Bank, bei ihrer Sitzung am 29. und 30. April Zinserhöhungen zu erörtern, wobei eine Zinserhöhung in den kommenden Monaten je nach Entwicklung des Iran-Kriegs wahrscheinlicher wird. Kurzfristig würden Zinserhöhungen die wirtschaftlichen Belastungen durch höhere Energiepreise für Haushalte und Unternehmen noch verschärfen, doch ein Beibehalten der Zinsen birgt das Risiko, die Krise zu verlängern, da Unternehmen beginnen, ihre Preise anzuheben.

Panikkäufe vermeiden

Unterdessen konzentrierte sich die Europäische Kommission in ihrer Reaktion zunächst darauf, die Märkte zu beruhigen und Panikkäufe oder Hamsterkäufe zu vermeiden, während sie still und leise Notfallpläne ausarbeitete. Ihre ersten Bemühungen konzentrierten sich darauf, die Koordination zwischen den Mitgliedstaaten zu erleichtern, die nationalen Regierungen zu ermutigen, ihre inländischen Energiesteuern zu senken, und zu betonen, dass das unmittelbare Risiko für die physischen Lieferungen gering ist.

Im Gegensatz zu 2022, als die EU-Mitgliedstaaten aufgrund von Haushaltszwängen und Bedenken hinsichtlich Marktverzerrungen zunächst mit Eingriffen zögerten, führt die aktuelle Krise zu schnelleren und entschlosseneren finanzpolitischen Maßnahmen. Eine der ersten nationalen Reaktionen bestand darin, die Dieselpreise durch Senkungen der Kraftstoffsteuer, Subventionen für Transportunternehmen oder vorübergehende Ermäßigungen für Landwirte und Logistikunternehmen abzufedern. Die Begründung ist einfach: Diesel ist nicht nur für den Güterverkehr und die Landwirtschaft unverzichtbar, sondern auch für das Baugewerbe, den öffentlichen Nahverkehr und die Notstromversorgung, was bedeutet, dass sich starke Anstiege der Dieselpreise sehr schnell auf fast alle Sektoren auswirken.

Italien ist in dieser Hinsicht am weitesten gegangen und hat die Mineralölsteuer um rund 25 Cent pro Liter gesenkt sowie Steuererleichterungen für Speditionen eingeführt, die Dieselkraftstoff kaufen. Spanien kündigte ein umfassenderes Hilfspaket an, das Mehrwertsteuersenkungen für Kraftstoff und Strom, Kraftstoffpreissenkungen von bis zu 30 Cent pro Liter sowie gezielte Subventionen für Landwirtschaft und Verkehr umfasst. Portugal gehörte zu den ersten Ländern, die Maßnahmen ergriffen, und senkte die Dieselsteuer, sobald die Kraftstoffpreise eine festgelegte Schwelle überschritten. Polen hat über Mehrwertsteuersenkungen diskutiert und vorübergehende Preisobergrenzen für Diesel und Benzin eingeführt, während Ungarn erneut auf Preisobergrenzen und Subventionen gesetzt hat. Rumänien senkte seine Dieselsteuer und führte gleichzeitig eine Solidaritätssteuer auf außerordentliche Gewinne inländischer Ölproduzenten ein, um die Haushaltskosten der Maßnahme auszugleichen. Frankreich hat einen vorsichtigeren Ansatz gewählt, direkte Steuersenkungen bislang vermieden, aber Raffinerien aufgefordert, die Produktion von Diesel und Flugbenzin zu steigern, und gezielte Unterstützung für den Verkehrs- und Fischereisektor bereitgestellt.

Senkung der Stromsteuern

Gleichzeitig haben die Mitgliedstaaten (insbesondere Italien, Österreich, Slowenien und die Slowakei) den Druck auf die EU erhöht, schneller Maßnahmen zur Bewältigung der Krise zu ergreifen. Auf dem Gipfeltreffen des Europäischen Rates vom 19. bis 20. März skizzierte Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen mehrere politische Optionen. Eine der wichtigsten war die Senkung der Stromsteuern. Von der Leyen wies auf eine seit langem bestehende Verzerrung bei der europäischen Energiebesteuerung hin, bei der Strom in einigen Mitgliedstaaten weitaus stärker besteuert wird als Gas – in manchen Fällen sogar bis zu 15-mal so hoch. Die Kommission kündigte an, einen Gesetzesvorschlag auszuarbeiten, um dieses Ungleichgewicht zu beseitigen.

Die Kommission hat sich zudem dazu verpflichtet, den Mitgliedstaaten zu gestatten, die Netzentgelte für energieintensive Industrien zu senken. Dies würde den Nicht-Energie-Anteil der Stromrechnungen für die Industrie verringern und Branchen wie der Chemie-, Metall-, Zement- und Fertigungsindustrie sofortige Unterstützung bieten. Von der Leyen schlug außerdem vor, Einnahmen aus dem EU-Kohlenstoffmarkt zur Unterstützung des Krisenmanagements zu nutzen. Nach diesem Ansatz würden die Erlöse aus dem Emissionshandelssystem der Union in einen Finanzierungsmechanismus für Projekte zur Dekarbonisierung und zur Energiesicherheit umgeleitet. Die Idee besteht darin, die Einnahmen aus dem CO2-Markt wieder in die Wirtschaft zurückzuführen, ohne das EHS selbst abzubauen, doch die Diskussionen zu diesem Thema müssen noch fortgesetzt werden.

Brüssel signalisierte zudem, die Vorschriften für staatliche Beihilfen zu lockern, um den Regierungen mehr Spielraum für direkte Subventionen an Haushalte und Unternehmen zu geben, die von dem Preisschock betroffen sind. Dies ist politisch bedeutsam, da es einen weiteren Schritt weg von der restriktiveren Haushaltspolitik darstellt, die auf die Energiekrise von 2022 folgte.

Sondersteuer auf Übergewinne

Ende März diskutierten die EU-Finanzminister zudem über eine Sondersteuer auf außerordentliche Gewinne von Energieunternehmen und eine mögliche Obergrenze für den Ölpreis. Wirtschaftskommissar Valdis Dombrovskis bestätigte nach der Sitzung am 27. März, dass die Minister über die Besteuerung außerordentlicher Gewinne gesprochen hätten, wobei Deutschland und Österreich zu den Ländern gehörten, die diese Maßnahme ausdrücklich unterstützten. Das Argument lautet, dass große Unternehmen der fossilen Brennstoffbranche von außergewöhnlich hohen Gewinnspannen profitieren, während Haushalte und Unternehmen mit drastischen Steigerungen der Energiekosten konfrontiert sind.

Auch wenn die politische Debatte den Eindruck erwecken mag, dass die Krise durch die richtige Mischung aus Steuersenkungen, Subventionen und Marktinterventionen gelöst werden kann, ist die Realität komplizierter. Europas fiskalische Reaktion stößt auf eine strukturelle Einschränkung, die 2022 noch nicht bestand: Die Regierungen erhöhen die Verteidigungsausgaben aufgrund des Krieges zwischen Russland und der Ukraine sowie umfassenderer Nato-Verpflichtungen drastisch. Es ist das klassische Dilemma zwischen „Kanonen und Butter“, und es ist besonders akut für kleinere Mitgliedstaaten, für Regierungen, die bereits mit hoher Verschuldung und großen Defiziten zu kämpfen haben, sowie für Länder in Mittel- und Osteuropa, die sowohl der Sicherheitsbedrohung durch Russland stark ausgesetzt als auch anfälliger für höhere Energiepreise sind.

Zwei Krisen innerhalb von vier Jahren

Dass Europa innerhalb von vier Jahren zwei Krisen im Zusammenhang mit importierten fossilen Brennstoffen erlebt hat, wirft auch Fragen hinsichtlich des idealen Energiemix der Zukunft und der Rolle erneuerbarer Energien auf. In diesem Sinne können fiskalische Maßnahmen, die den Preis für importierte Energie senken, ohne den Verbrauch zu verringern, zwar die unmittelbaren Probleme lindern, aber die Bemühungen zur langfristigen Verringerung der Anfälligkeit Europas verzögern. Spanien und Portugal sind besonders wichtige Beispiele dafür, wie eine Alternative aussehen könnte. Ihre stärkere Abhängigkeit von erneuerbaren Energien hat ihre Stromnetze teilweise vor Schwankungen der Preise für fossile Brennstoffe abgeschirmt, wodurch sie weniger anfällig sind als gasabhängigere Volkswirtschaften und das langfristige Argument für schnellere Investitionen in erneuerbare Energien und Elektrifizierung zum Schutz vor künftigen Energiekrisen gestärkt wird.

Der Übergang zu erneuerbaren Energien gleicht jedoch eher dem Austausch einer Abhängigkeit gegen eine andere; der Stromausfall auf der Iberischen Halbinsel im vorigen Jahr hat gezeigt, wie sehr ein auf erneuerbaren Energien basierendes System von Netzstabilität, Speicherkapazitäten und Verbundkapazitäten abhängig ist. Der Aufbau der Widerstandsfähigkeit des Energiesystems ist ein langfristiges Unterfangen, und die Herausforderung besteht darin, sicherzustellen, dass jede neue Generation widerstandsfähiger ist als ihre Vorgängerin.

Der Iran-Konflikt und die Energiekrise zwingen Europa – in Verbindung mit dem Druck, der durch den Krieg zwischen Russland und der Ukraine sowie die Nato-Verpflichtungen zur Erhöhung der Verteidigungsausgaben entsteht – dazu, sich gleichzeitig mit Fragen der Lastenteilung, der fiskalischen Solidarität, der Industriepolitik, der Verteidigungsausgaben und der strategischen Autonomie auseinanderzusetzen. Die Verhandlungen darüber, wer zahlt, wer geschützt wird und welche Sektoren Vorrang erhalten, werden die nächste Phase der europäischen Integration prägen. Wenn die Krise zu einer engeren Koordinierung, mehr gemeinsamen Investitionen und einer stärkeren Bereitschaft zur Risikoteilung zwischen den Mitgliedstaaten führt, könnte sie die Entstehung eines geopolitisch handlungsfähigeren Europas beschleunigen. Wenn sich jedoch die Gräben zwischen reicheren und ärmeren Mitgliedstaaten, zwischen Nord und Süd oder zwischen denjenigen, die der Verteidigung Vorrang einräumen, und denjenigen, die wirtschaftliche Entlastung priorisieren, vertiefen, könnte die Krise den europäischen Kontinent ebenso leicht destabilisieren.

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