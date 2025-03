CDU und CSU halten in den laufenden Koalitionsverhandlungen an ihrem Wahlkampfversprechen fest, die Wiederinbetriebnahme abgeschalteter Kernkraftwerke zumindest zu prüfen. Das geht aus dem Ergebnispapier der Arbeitsgruppe „Klima und Energie“ hervor, das am Dienstagabend öffentlich wurde. Der Abschnitt zur Kernenergie ist vollständig in eckigen Klammern gehalten. Das bedeutet: Darüber besteht keine Einigkeit. Die Forderungen stammen also von den Fachpolitikern der Union, die Sozialdemokraten waren noch nicht zu überzeugen. Nun wird das strittige Thema von den Spitzenverhandlern geklärt werden müssen.

Konkret heißt es in dem Papier der Arbeitsgruppe: