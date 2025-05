Klimawandel und Kaffee - Begehrte Bohne

Weltweit steigt der Kaffeedurst, doch in den Anbaugebieten bereitet der Klimawandel den Kleinbauern Sorgen. Ständig wird an neuen Ideen getüftelt, und das in alle Richtungen. Können neue Züchtungen das Problem lösen? Oder wird das Heiß­getränk zum Luxusgut?