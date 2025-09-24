Klima-Reparationen - Chinesisches Dilemma

In der Energiepolitik sucht China einen Mittelweg zwischen Wachstum, Klimaschutz und globaler Macht. Das Reich der Mitte könnte ein Vorbild für Deutschland sein. Doch nun droht die Eskalation. Denn im Raum steht die Frage von Klima-Reparationen.