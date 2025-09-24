- Chinesisches Dilemma
In der Energiepolitik sucht China einen Mittelweg zwischen Wachstum, Klimaschutz und globaler Macht. Das Reich der Mitte könnte ein Vorbild für Deutschland sein. Doch nun droht die Eskalation. Denn im Raum steht die Frage von Klima-Reparationen.
Es klingt paradox, ist aber wahr: China ist gleichzeitig der größte Umweltschützer und der größte Umweltverschmutzer der Welt. Kein Land weltweit stößt mehr CO2 aus, rund 30 Prozent der globalen Emissionen kommen aus China. Allein im Monat Juli hat das Land so viel Strom verbraucht wie ganz Südostasien in einem Jahr. Gleichzeitig installiert und exportiert kein Land der Welt mehr nachhaltige innovative Energietechnologie als China. 2024 hat das Reich der Mitte mehr Megawatt an nachhaltiger Energieversorgung aufgebaut als die ganze restliche Welt zusammen.
Es ist vor allem dem harten Wettbewerb in China zu verdanken, dass Umwelttechnologie immer billiger und besser wird. Diejenigen, die China zu Recht dafür kritisieren, dass es mit staatlichen Subventionen und Dumpingpreisen die deutsche Solar- und Windkraftindustrie plattgemacht hat, müssen andererseits einräumen: Das ist eine gute Nachricht im globalen Kampf gegen den Klimawandel. So wird Klimaschutz bezahlbar. Dass 2024 in der EU zum ersten Mal mehr Strom aus Solar als aus Kohle generiert werden konnte, liegt auch an den günstigen chinesischen Panels, die in der EU einen Marktanteil von über 95 Prozent haben und deren Preise seit 2010 um 94 Prozent gefallen sind. Das wiegt am Ende mehr als die deutsche Umsatzsteuerbefreiung, KfW-Kredite und Einspeisevergütung.
-
Monatsabo (im 1. Monat) 2,00 €Das Abo kann jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen zum Ende des Bezugzeitraums gekündigt werden.
Der erste Monat kostet 2,00 €, danach 9,80 €/Monat.