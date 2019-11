So erreichen Sie Bastian Brauns:

Bastian Brauns leitet das Wirtschaftsressort „Kapital“ bei Cicero und die Onlineredaktion von cicero.de . Zuvor war er Wirtschaftsredakteur bei Zeit Online. Seine journalistische Ausbildung absolvierte er an der Henri-Nannen-Schule .

Mit 34 Jahren wurde er Opfer des „Heide-Mörders“, wie Klaus Müller in Anspielung auf eine Titelzeile der taz von 2005 sagt. Das Ende der Regierung von Heide Simonis brachte den ehemaligen grünen Umweltminister von Schleswig-Holstein dazu, der Politik den Rücken zu kehren. „Meine Arbeit hier ist seither absolut irdisch“, sagt er heute, 14 Jahre später. Der Vorstand des Verbraucherzentrale Bundesverbands (VZBV) sitzt in seinem Büro in Berlin-Kreuzberg.

„Das Allererste, was den Menschen in Umfragen zu uns einfällt, ist das Wort ‚nützlich‘“, sagt der 47-Jährige. Diese Erkenntnis sei hart für ihn gewesen. „‚Nützlich‘ ist vielleicht ein Wischmopp, aber nicht unsere kämpferische Arbeit“, erinnert er sich an seine erste Enttäuschung. Inzwischen sieht Deutschlands oberster Verbraucher diese Zuschreibung als Kompliment.

schließen x Sie erhalten genau 24 Stunden lang Zugriff auf alle Cicero-Plus-Artikel.

schließen x Das digitale Monatsabo kann jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen zum Ablauf des Bezugszeitraums gekündigt werden. Die ersten vier Wochen kosten 3,90 €, danach 8,90 €/Monat.

schließen x Das digitale Monatsabo kann nach drei Monaten jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen zum Ablauf des Bezugzeitraums gekündigt werden.