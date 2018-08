KI ist längst im Alltag angekommen

Was ist dran am Hype um die intelligenten Systeme? Ist KI nur eine Geschichte für Hollywood und Medienmacher? Oder können die sogenannten lernenden Systeme tatsächlich unser Leben so umfassend verändern wie einst das Internet oder der Mobilfunk? Fast könnten wir uns diese Fragen selbst beantworten, wären wir uns laufend bewusst, was um uns herum geschieht: Im Auto schalten wir auf der Autobahn den Radartempomaten an. Wir nutzen Stauassistenten oder lassen unser Fahrzeug von der Parkhilfe selbstständig in die Parklücke setzen. Das ist noch nicht „Knight Rider“, aber unsere Autos sind schon heute intelligente Verkehrsteilnehmer. Der „Star Wars“-Roboter C 3PO ist zwar Science Fiction, das Sprechen mit Maschinen hingegen ist es nicht. Wir fragen Siri, Alexa oder Cortana nach unseren Terminen oder dem Wetter. Wir reden mit unserem Smartphone, das unsere Worte simultan in Fremdsprachen übersetzen kann. In Callcentern oder im virtuellen Kundenservice beantworten digitale Sprachassistenten und Chatbots die Fragen von Kunden.