- „Viele glauben, sie könnten mit den Erfolgsmodellen der Vergangenheit auch in Zukunft bestehen“
In Berlin ist eine der ambitioniertesten KI-Firmen Europas entstanden. Parloa entwickelt KI-Agenten für globale Konzerne. Im Gespräch erläutert Firmengründer Stefan Ostwald, warum Europa gerade einem gefährlichen Irrtum unterliegt.
Stefan Ostwald ist Mitgründer und Chief AI Officer des Berliner Start-ups Parloa, das KI-Agentenplattformen im Bereich des Kundenservice für Unternehmen weltweit entwickelt. Parloa wurde jüngst mit drei Milliarden US-Dollar bewertet und gehört damit zu den wichtigsten KI-Start-ups Europas.
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