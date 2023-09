So erreichen Sie Cicero-Redaktion:

41 Prozent der Immobilieneigentümer können sich eine Investition wie Dämmung, neue Fenster oder eine Photovoltaikanlage nicht leisten, meldet die staatliche Förderbank KfW in ihrem Energiewendebarometer. Das sind deutlich mehr als bei der vorherigen Erhebung dieser Frage im Jahr 2021 (29 Prozent). Dennoch stehen laut der Umfrage neun von zehn Befragten (88 Prozent; Vorjahreswert: 89 Prozent) „weiter hinter dem Projekt Energiewende“. Offenbar besteht zwischen grundsätzlicher Zustimmung und konkreter eigener Handlungsbereitschaft oder -fähigkeit eine große Diskrepanz.

39 Prozent äußern die Vermutung, dass sich eine solche Investition nicht lohne. Gebremst wird die Energiewende außerdem durch die mangelnde Verfügbarkeit von Handwerkern, die 27 Prozent der Befragten als Hindernis benennen. Die haushaltsrepräsentative Befragung für das KfW-Energiewendebarometer lief von Dezember 2022 bis April 2023.

Derzeit nutzten der Umfrage zufolge rund 13 Millionen Haushalte beziehungsweise 32 Prozent (Vorjahr 29 Prozent) mindestens eine entsprechende Technologie. Zudem planten rund sieben Prozent eine Anschaffung in diesem Jahr. Am häufigsten genutzt würden Fotovoltaikanlagen mit zwölf Prozent und Wärmepumpen und Solarthermieanlagen mit jeweils zehn Prozent. Ein Elektroauto sei in sechs Prozent der Haushalte vorhanden.

Dass vor allem einkommensstarke Haushalte zu den Vorreitern dieser Nutzung gehören, ist angesichts der genannten Sorgen vieler Immobilienbesitzer vor den Kosten wenig überraschend: Im einkommensstärksten Viertel der Haushalte nutzen schon 42 Prozent eine Energiewendetechnik, beim schwächsten Viertel sind es nur 25 Prozent.