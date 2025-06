Am 22. Mai organisierte der Verein Nuklearia in Berlin die sogenannte „Anschaltkonferenz“, auf der sich die Teilnehmer für die Wiederinbetriebnahme von neun im Rückbau befindlichen Kernkraftwerksblöcken einsetzten. Ich persönlich halte dieses Unterfangen aus vielen Gründen für unrealistisch, insbesondere deshalb, weil die deutsche Politik in den vergangenen 25 Jahren ihre Unzuverlässigkeit in Sachen Kernenergie eindrucksvoll unter Beweis gestellt hat.

Welches Unternehmen wird da noch bereit sein, in einen Rückbau vom Rückbau zu investieren? Der Vorstand der Nuklearia, Rainer Klute, allerdings wurde anlässlich der Konferenz gefragt, wie hoch seiner Meinung nach die Wahrscheinlichkeit für eine Rückkehr der Kernkraft in Deutschland ist. Seine Antwort: „Die Wahrscheinlichkeit ist 100 Prozent, ich kann nur nicht sagen, wann das sein wird.“