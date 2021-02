Geiss ist nicht nur als begeisterter Karnevalist getroffen. Für ihn hat die faktische Absage der jecken Tage auch wirtschaftliche Konsequenzen. Der 38-Jährige leitet in vierter Generation die Deiters GmbH, einen der größten Verkleidungshändler Deutschlands. Die Firmenzentrale in Frechen vor den Toren Kölns bietet 5000 Quadratmeter Verkaufsfläche, nach Firmenangaben ist es das „größte Karnevalskaufhaus der Welt“. 2020 waren diese 5000 Quadratmeter aber überwiegend leer – aus Mangel an Verkleidungsanlässen. Und 2021 sieht nicht besser aus. Kann Deiters ein Jahr ohne Karneval überleben?