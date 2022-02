So erreichen Sie Daniel Gräber:

Ein Sozialdemokrat an der Spitze einer Investmentbank, schon das erregte Aufsehen. „Roter Goldman-Chef“ titelte das Manager Magazin, als Jörg Kukies 2014 Deutschlandchef des US-Finanzgiganten Goldman Sachs wurde. Denn der promovierte Wirtschaftswissenschaftler mit Lebenslaufstationen in Paris, Cambridge (USA), Chicago und London stammt aus einer klassischen SPD-Familie und ist selbst seit seiner Jugend Parteimitglied. Als Student war er sogar Landesvorsitzender der Jusos in Rheinland-Pfalz, hat sich dann jedoch gegen eine Politiklaufbahn und für die internationale Finanzwelt entschieden.

Als Kukies 2018 – er war damals 50 Jahre alt – abrupt die Seiten wechselte und seinen Managerposten aufgab, weil Olaf Scholz ihn zum Staatssekretär im Finanzministerium ernannte, schlug ihm von linker Seite der übliche kapitalismuskritische Argwohn entgegen. Dass Kukies ein „roter“ Investmentbanker war, interessierte da niemanden mehr. Grünen-Finanzpolitiker Gerhard Schick wetterte gegen Scholz: „Dass ein Sozialdemokrat die Verantwortung für die Bankenregulierung einem Investmentbanker anvertraut, zeigt die Probleme der SPD.“ Fabio De Masi von der Linkspartei ätzte, Scholz mache „die Brandstifter zur Feuerwehr“.