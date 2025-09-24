Javier Milei im Wahlkampf
Argentiniens Staatspräsident Javier Milei genießt das Bad in der Menge / picture alliance / Sipa USA | Esteban Osorio

Argentinien unter Milei „Dieser perfide Plan der Linken ist nicht aufgegangen“

Javier Mileis radikale Wirtschaftspolitik hat in Argentinien überraschend schnell Früchte getragen. Im Interview erläutert der Ökonom Philipp Bagus, was Deutschland daraus lernen kann und wo der libertäre Staatschef doch noch scheitern könnte.

INTERVIEW MIT PHILIPP BAGUS am 25. September 2025

Autoreninfo

Carsten Korfmacher leitet das Ressort Kapital bei Cicero.

So erreichen Sie Carsten Korfmacher:

Zur Artikelübersicht

Der deutsche Ökonom Philipp Bagus ist Professor für Volkswirtschaftslehre an der Universität Rey Juan Carlos in Madrid und enger Vertrauter von Argentiniens Staatspräsident Javier Milei. Er hat jüngst das Buch „Die Ära Milei“ veröffentlicht, das die Hintergründe des Aufstiegs des libertären Politikers beschreibt.

Herr Bagus, Sie verbringen sehr viel Zeit in Argentinien, waren zuletzt bei Javier Milei zum Abendessen eingeladen. Wie ist die Stimmung im Land?

Cicero Plus

Ohne Abo Lesen

Mit tiun erhalten Sie uneingeschränkten Zugriff auf alle Cicero Plus Inhalte. Dabei zahlen Sie nur so lange Sie lesen – ganz ohne Abo.

Mehr lesen über

Liebe Leserinnen und Leser,
wir freuen uns über eine konstruktive Debatte. Bitte achten Sie auf eine sachliche Diskussion. Die Redaktion behält sich vor, Kommentare mit unsachlichen Inhalten zu löschen. Kommentare, die Links zu externen Webseiten enthalten, veröffentlichen wir grundsätzlich nicht. Um die Freischaltung kümmert sich die Onlineredaktion von Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr. Wir bitten um Geduld, sollte die Freischaltung etwas dauern. Am Wochenende werden Forumsbeiträge nur eingeschränkt veröffentlicht. Nach zwei Tagen wird die Debatte geschlossen. Wir danken für Ihr Verständnis.

Bernhard Kaiser | Do., 25. September 2025 - 19:05

"Vor Mileis Amtsantritt lag die monatliche Inflationsrate bei rund 25 Prozent. Das ist astronomisch, kaum vorstellbar für uns in Europa.“ Na, während der AMPEL lag die Inflation, zumindest in den Anfangszeiten bei fast 10% offiziell, im Supermarkt in der Einkaufstüte locker bei 30-40%, mein ADIDAS Deo stieg im Preis um 100%, was sich bis heute nicht geändert hat, bei anderen Produkten ähnlich, wobei die Preise nicht monatlich um diese Werte stiegen, ist dann schon nochmal was anderes …

IngoFrank | Do., 25. September 2025 - 20:40

hat, die notwendigen Reformen einzuleiten hat Deutschland nach Abzug der Wirtschaftswunder- Jahren ja noch gut 30 Jahre Zeit …..
MfG a d Erf. Rep.

Nutzen Sie als Cicero Plus Abonnent gerne unsere Kommentarfunktion.

Sie haben noch keinen Cicero Plus Account? Registrieren Sie sich hier.