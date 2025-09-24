- „Dieser perfide Plan der Linken ist nicht aufgegangen“
Javier Mileis radikale Wirtschaftspolitik hat in Argentinien überraschend schnell Früchte getragen. Im Interview erläutert der Ökonom Philipp Bagus, was Deutschland daraus lernen kann und wo der libertäre Staatschef doch noch scheitern könnte.
Der deutsche Ökonom Philipp Bagus ist Professor für Volkswirtschaftslehre an der Universität Rey Juan Carlos in Madrid und enger Vertrauter von Argentiniens Staatspräsident Javier Milei. Er hat jüngst das Buch „Die Ära Milei“ veröffentlicht, das die Hintergründe des Aufstiegs des libertären Politikers beschreibt.
Herr Bagus, Sie verbringen sehr viel Zeit in Argentinien, waren zuletzt bei Javier Milei zum Abendessen eingeladen. Wie ist die Stimmung im Land?
-
Monatsabo (im 1. Monat) 2,00 €Das Abo kann jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen zum Ende des Bezugzeitraums gekündigt werden.
Der erste Monat kostet 2,00 €, danach 9,80 €/Monat.