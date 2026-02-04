Japans Aktienmarkt mit Höchstständen
Japans Aktienmarkt erklimmt immer neue Höchststände / picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Taketo OISHI

Japans Währung Warum der Yen zu einem globalen Problem werden könnte

Japans schwacher Yen, steigende Zinsen und ein hochgehebelter Währungstrade setzen die globalen Finanzmärkte unter Druck. In dieser explosiven Gemengelage könnte ausgerechnet Japan zum Auslöser der nächsten großen Finanzkrise werden.

VON FELIX LILL am 4. Februar 2026 6 min

Autoreninfo

Dr. Felix Lill ist Buchautor und berichtet für rund 50 deutschsprachige Medien über Ost- und Südostasien. Zudem ist er Co-Host des Podcast „Asien-Copy-Paste: Die Vorbilder und Nachahmer dieser Welt“.

So erreichen Sie Felix Lill:

Als Sanae Takaichi am vergangenen Wochenende über den Yen sprach, wirkten ihre Worte wie eine Trostspende. Eine schwache Währung habe doch auch Vorteile, gab die japanische Premierministerin auf einer Wahlkampfveranstaltung zu verstehen. Wenn das ostasiatische Land am Wochenende das Parlament neu wählt, hofft die 64-jährige Politikerin, dass sie im Amt bleiben darf – und schien das Wahlvolk schon drauf vorzubereiten, dass es mit einem deutlich stärkeren Yen zunächst vielleicht nichts wird. 

