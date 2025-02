Thomas Mayer ist Gründungsdirektor des Flossbach von Storch Research Institute mit Sitz in Köln. Zuvor war er Chefvolkswirt der Deutsche Bank Gruppe und Leiter von Deutsche Bank Research. Davor bekleidete er verschiedene Funktionen bei Goldman Sachs, Salomon Brothers und – bevor er in die Privatwirtschaft wechselte – beim Internationalen Währungsfonds in Washington und Institut für Weltwirtschaft in Kiel. Thomas Mayer promovierte an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel und hält (seit 2003) die CFA Charter des CFA Institute. Seit 2015 ist er Honorarprofessor an der Universität Witten-Herdecke. Seine jüngsten Buchveröffentlichungen sind „Die Vermessung des Unbekannten“ (2021) und „Das Inflationsgespenst“ (2022).

Im mittelalterlichen Italien war es üblich, dass Geldwechsler und Händler ihre Geschäfte an Holzbänken auf Marktplätzen betrieben. Wenn ein Bankier oder Geldwechsler zahlungsunfähig wurde, soll seine Bank symbolisch zerbrochen worden sein, um zu zeigen, dass er nicht mehr geschäftsfähig war. Dies führte zur Redewendung „banca rotta“, die dann ins Deutsche als „Bankrott“ einging. Heute ist das Geschäftsmodell – die „Holzbank“ – der deutschen Wirtschaft zerbrochen. In diesem Sinne ist die Wirtschaft „bankrott“.

Auch wenn sie unter vielen Wortgirlanden versteckt ist, kommt der Jahreswirtschaftsbericht 2025 der (noch amtierenden) Bundesregierung um die Bankrotterklärung nicht herum. „Die deutsche Wirtschaft befindet sich seit inzwischen zwei Jahren in einer Stagnation“, konstatiert die Bundesregierung und sieht den Grund dafür in der „Häufung exogener Schocks, die mit sich bereits seit geraumer Zeit abzeichnenden strukturellen Problemen der deutschen Wirtschaft zusammentrafen“. Das ist nicht falsch, aber euphemistisch.

Können, Fleiß und günstige Energieversorgung

Vor knapp zwei Jahren habe ich auf dieser Plattform das deutsche Wirtschaftsmodell so auf den Punkt gebracht: Können wurde mit Fleiß und kostengünstiger Energieversorgung so verbunden, dass daraus auf dem Weltmarkt führende Unternehmen entstanden. Und ich befand: „Seit einiger Zeit werden jedoch die Träger dieses Modells schwächer.“ Inzwischen dürfte die Entwicklung den Punkt erreicht haben, an dem Können, Fleiß und die günstige Energieversorgung zerbrochen sind.

Können: Gingen im Jahr 2014 noch 9,5 Prozent aller 18-bis 24-jährigen Personen ohne Abschluss von den Schulen, sind es (nach einer Welle der Zuwanderung) nun 13,1 Prozent (EU-Durchschnitt 9,5 Prozent). Der Anteil der 30- bis 34-jährigen Fachkräfte an der Gesamtzahl dieser Altersgruppe sank in diesem Zeitraum von 84 Prozent auf 78 Prozent. Gleichzeitig wird der Unternehmergeist von einem schier undurchdringlichen Dickicht europäischer und nationaler Bürokratie erstickt. Das drückt auch auf die Fähigkeit zur Innovation: Der Welthandelsanteil bei forschungsintensiven Waren ist von 12,3 Prozent im Jahr 2011 auf 9,5 Prozent im Jahr 2023 gefallen. Die deutsche Wirtschaft ächzt unter dem Ansturm billiger und technisch moderner Elektroautos aus China, einem ihrer wichtigsten Handelspartner. Ihre Exporte dorthin sinken.

Fleiß: Mit 1348 Stunden im Jahr arbeiten die Beschäftigten in Deutschland um ein Drittel beziehungsweise 29 Prozent weniger als ihre Kollegen in den USA und Italien. Bei der Krankmeldung sind die Deutschen dank großzügiger Lohnfortzahlung Weltmeister. Mit 15 Tagen pro Jahr sind die Krankheitstage beinahe doppelt so hoch wie im Durchschnitt der Europäischen Union, wo sie acht Tage betragen.

Energie: Wie bei den Krankmeldungen liegt Deutschland auch bei den Preisen für Energie an der Weltspitze, sodass die energieintensiven Industrien Reißaus nehmen. Laut dem Energiewende-Barometer 2024 der Deutschen Industrie- und Handelskammer erwägen aktuell 37 Prozent der Industriebetriebe Produktionseinschränkungen und Abwanderung aufgrund der aktuellen Energiesituation. Bei Unternehmen mit mehr als 500 Mitarbeitern liegt dieser Anteil sogar bei 51 Prozent.

Und das Ergebnis: Im vierten Quartal des letzten Jahres war das reale Bruttoinlandsprodukt (BIP) nicht höher als im Durchschnitt des Jahres 2019. Die Stagnation dauert also schon vier Jahre. Aufgrund der Zunahme der Bevölkerung durch Immigration lag das reale BIP pro Kopf sogar um 0,7 Prozent unter dem Durchschnitt von 2019. Und weil die Immigration überwiegend in den Sozialstaat statt in den Arbeitsmarkt stattfand, lag das reale BIP pro Erwerbstätigen um 1,6 Prozent unter dem Niveau von 2019. Die Produktivität der Erwerbstätigen fällt, und Deutschland verarmt. Zwar lagen die tariflichen Monatsverdienste (einschließlich Sonderzahlungen) 2024 um knapp 16 Prozent über dem Niveau von 2019, aber die Preise sind in diesem Zeitraum um rund 20 Prozent gestiegen. Eine lange von den Unternehmen zurückgehaltene Entlassungswelle beginnt und dürfte nun den Arbeitsmarkt kippen lassen.

Kampf um die Kulturhoheit

Die von der Bundesregierung beschönigend als „exogene Schocks“ bezeichneten Störungen sind in Wahrheit multiple Disruptionen von historischem Ausmaß in der Gesellschaft, Weltordnung und technischen Entwicklung. In der Gesellschaft tobt der Kampf um kulturelle Dominanz. Die selbsterklärten „progressiven“ und „woken“ Lobbyisten wollten das Klima und ihnen liebe Minderheiten schützen, indem sie den Leuten vorschreiben, was sie essen, wie sie sprechen, wohin und wie sie in den Urlaub fahren oder welche Heizung sie im Keller haben sollten. Die Grenzen sollten für alle Mühseligen und Beladenen der Welt offen sein. Mit ihrem selbstgerechten Moralismus haben sie den Bogen im Kampf um die Kulturhoheit überspannt.

Eine „anti-woke“ Gegenbewegung ist erstarkt, die ungezügelte Einwanderung aus fremden Kulturen ablehnt, den Wohlstand nicht dem Klimaschutz opfern und traditionelle Werte wiederherstellen will. Die Wahl von Donald Trump zum Präsidenten der USA markiert ihren Sieg auf Weltebene. Wie die Debatte um das „Zustrombegrenzungsgesetz“ im Bundestag und die folgende Demonstrationswelle zeigen, ist der Kulturkampf mit Verspätung nun auch in Deutschland angekommen.

Auf der globalen Bühne verfällt die Nachkriegsordnung und macht einer „Anarchie der Staaten“ Platz, in der sich Allianzen verschieben und nationale Interessen dominieren. Krieg in Form von gezielten Handelsbeschränkungen sowie von verdeckten und offenen militärischen Operationen hat als Mittel für nationale imperiale Ambitionen ein Comeback erlebt.

In Konflikten, die von diesen Ambitionen ausgehen, ist Europa verwundbar, sowohl als geopolitischer Akteur als auch beim inneren Zusammenhalt der Europäischen Union. Unterwirft Putin-Russland die Ukraine, könnte es auch Polen militärisch besiegen oder zumindest so bedrohen, dass seine Einflusszone bis zum Rhein im Westen und den italienischen Alpen im Süden reicht. Denn das militärisch impotente und angstvolle Deutschland wäre eine leichte Beute.

Die „Allzwecktechnologie“ Künstliche Intelligenz ist im Begriff, Wirtschaftsbranchen vom Gesundheitswesen bis zur industriellen Fertigung zu revolutionieren. Die technologische Dominanz der USA in der Entwicklung und Anwendung von KI und deren Herausforderung durch China steht in krassem Gegensatz zur langsamen und zögerlichen Übernahme in Europa. Künstliche Intelligenz wird in den USA entwickelt, von den Chinesen kopiert und den Europäern reguliert, heißt ein böser, aber leider treffender Spruch.

Schindluder mit der deutschen Geschichte treiben

Um den wirtschaftlichen und politischen Niedergang abzuwenden, müssten die Deutschen die links-grüne Kulturdominanz brechen, das Geschäftsmodell der deutschen Wirtschaft erneuern und ihre Militärmacht stärken. Dazu müsste der Staatssektor geschrumpft, die Regulierungen mit der sprichwörtlichen Kettensäge durchforstet, Sozialleistungen abgebaut, Steuern vereinfacht und gesenkt, Arbeitsanreize erhöht, die Kernenergie wieder aufgebaut und das Militär auf die Dimension der kalten Kriegszeit ausgebaut werden. Der Jahreswirtschaftsbericht der Bundesregierung atmet dagegen den Geist des „Weiter so“.

Der Kanzlerkandidat der CDU/CSU, Friedrich Merz, hat bei der Migrationspolitik den Versuch gemacht, die links-grüne Kulturhoheit im Bundestag zu brechen. Das ist ihm wegen mangelnder Unterstützung aus den eigenen Reihen und der FDP nur teilweise gelungen. Die „Brandmauer gegen rechts“ hat sich wieder einmal als effektiver „antifaschistischer Schutzwall“ erwiesen, hinter dem sich die links-grünen Politiker und ihre Sympathisanten wie weiland die DDR-Granden verstecken, um einen Politikwechsel zu verhindern.

Sie haben es geschafft, dass es nicht mehr um die Sache, die illegale Immigration oder die Wirtschaftskrise, sondern nur noch um die AfD geht. Das links-grüne Lager stilisiert diese Partei zur Nachfolgeorganisation der NSDAP und tut so, als ob es gelte, die Wiederkehr Hitlers zu verhindern. Die Öffentlichkeit scheint es hinzunehmen, dass diese Leute Schindluder mit der deutschen Geschichte treiben, um ihre Kulturhoheit zu verteidigen.

Will Friedrich Merz den überfälligen Politikwechsel durchsetzen, darf er sich von diesen Kräften nicht länger herumschubsen lassen. Er muss mit ihnen brechen und mehr Trump wagen. Für Reformen in Wirtschaft und Gesellschaft ohne Wenn und Aber stehen, für eine Politik, die eine neue Gründerzeit will, mit Nachfolgern von Werner von Siemens, Friedrich Bayer, Carl Zeiss, Robert Bosch, Gottlieb Daimler, Carl Benz und anderen, die den US-Unternehmern von heute wie Elon Musk, Jeff Bezos, Jensen Huang oder Mark Zuckerberg auf Augenhöhe begegnen können.

Wenn jetzt Altes nicht niedergerissen werden kann, um Neuem Platz zu machen, bleibt statt der „schöpferischen Zerstörung“ nach Josef Schumpeter nur die Zerstörung. Und wenn Reformen nur mit einer auch von der AfD tolerierten Minderheitsregierung möglich wären, müsste Merz die Erneuerung Deutschlands vor den Erhalt der Brandmauer stellen. Javier Milei liefert dazu den Schlachtruf: „Freiheit, verdammt noch mal!“