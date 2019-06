Fatwas sind auf Anfrage erteilte Rechtsauskünfte von muslimischen Autoritäten. Nun gibt es eine neue App, die solche Rechtsgutachten für die Gläubigen aufbereitet, die „Euro Fatwa App“. Sie soll in Fragen des Lebens als Orientierungshilfe dienen. Die App stammt von der Organisation „European Council for Fatwa and Research“ (ECFR), die ihren Sitz in Dublin hat und die Sicherheitsbehörden der radikalen Muslimbruderschaft zurechnen.

Laut der Welt hatte der Google Play Store die App auf seiner Plattform erst nicht zugelassen. Wahrscheinlich, weil dieser antisemitische Propaganda vorgeworfen wurde. Laut Google Deutschland wurde die App jedoch den Richtlinien des Play Stores angepasst und ist jetzt dort zugänglich. Apple hatte sie von Anfang an freigeschaltet.

Nach wie vor konstatieren Experten, die App würde fragwürdige sexistische und anitwestliche Botschaften verbreiten. Sinngemäß soll sie unter anderem sagen, dass es in Ordnung sei, europäisches Recht nicht einzuhalten, wenn dieses klaren islamischen Vorschriften widerspreche. Der Verfassungsschutz geht davon aus, dass die App dazu dient, vor allem jüngere Leute zu radikalisieren.