Irankrieg - „Eine Situation, die wir in der Form noch nicht hatten“

Energiepreisschock, Lieferausfälle, steigende Inflation: Die Eskalation im Iran trifft die Weltwirtschaft mit voller Wucht. Ökonom Klaus-Jürgen Gern erklärt, warum die Krise gefährlicher ist als frühere Energieschocks – und wann sie in eine globale Rezession kippen könnte.