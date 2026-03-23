- „Eine Situation, die wir in der Form noch nicht hatten“
Energiepreisschock, Lieferausfälle, steigende Inflation: Die Eskalation im Iran trifft die Weltwirtschaft mit voller Wucht. Ökonom Klaus-Jürgen Gern erklärt, warum die Krise gefährlicher ist als frühere Energieschocks – und wann sie in eine globale Rezession kippen könnte.
Klaus-Jürgen Gern ist Ökonom und Forschungsdirektor für internationale Konjunktur am Kieler Institut für Weltwirtschaft (IfW Kiel). Er beschäftigt sich mit globalen Wirtschaftszyklen, internationalen Finanzmärkten sowie den makroökonomischen Auswirkungen geopolitischer Entwicklungen, insbesondere im Bereich Energie und Rohstoffe.
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