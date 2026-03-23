Frachtschiff mit bunten Containern fährt auf ruhigem Wasser, Luftaufnahme, Foto.
Es kann zu unerwarteten Lücken in den Lieferketten kommen / picture alliance / Sipa USA | Imaginechina

Irankrieg „Eine Situation, die wir in der Form noch nicht hatten“

Energiepreisschock, Lieferausfälle, steigende Inflation: Die Eskalation im Iran trifft die Weltwirtschaft mit voller Wucht. Ökonom Klaus-Jürgen Gern erklärt, warum die Krise gefährlicher ist als frühere Energieschocks – und wann sie in eine globale Rezession kippen könnte.

INTERVIEW MIT KLAUS-JÜRGEN GERN am 24. März 2026

Autoreninfo

Mia Kilian hat Umweltsystem- wissenschaften und Volkswirtschaftslehre studiert. Derzeit absolviert sie ein Praktikum bei Cicero.

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Klaus-Jürgen Gern ist Ökonom und Forschungsdirektor für internationale Konjunktur am Kieler Institut für Weltwirtschaft (IfW Kiel). Er beschäftigt sich mit globalen Wirtschaftszyklen, internationalen Finanzmärkten sowie den makroökonomischen Auswirkungen geopolitischer Entwicklungen, insbesondere im Bereich Energie und Rohstoffe.

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