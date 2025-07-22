Investoren und das Edelmetall - In goldenen Zeiten

Corona, Inflation, Krisen, Kriege: Die Welt kommt seit Jahren nicht zur Ruhe. In stürmischen Phasen wie diesen fliehen Investoren in den sicheren Hafen Gold. Das Edelmetall ist schon lange kein Geheimtipp mehr. Ist der Zug für Anleger bereits abgefahren?