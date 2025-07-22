- In goldenen Zeiten
Corona, Inflation, Krisen, Kriege: Die Welt kommt seit Jahren nicht zur Ruhe. In stürmischen Phasen wie diesen fliehen Investoren in den sicheren Hafen Gold. Das Edelmetall ist schon lange kein Geheimtipp mehr. Ist der Zug für Anleger bereits abgefahren?
Wenn es in der Welt chaotisch zugeht, die Probleme überhandnehmen und es an allen Ecken und Enden kracht, dann läuft das Krisenmetall zur Höchstform auf. In den vergangenen fünf Jahren hat der Goldpreis eine fulminante Rallye hingelegt, sich seit 2022 zeitweise sogar verdoppelt. Und das, während der Rest der Welt von einer Krise in die nächste schlitterte: Die Corona-Pandemie mit ihren Lockdowns, Shutdowns und zersprengten globalen Lieferketten ging fließend über in eine weltweite Phase der Hochinflation. Der russische Angriff auf die Ukraine führte zu einem massiven Anstieg der Energiepreise in Westeuropa, hinzu gesellten sich globale Handelskriege und Wirtschaftskrisen im Westen, in China und in Lateinamerika. Und jüngst kulminierte gar der Nahostkonflikt in einem offenen Krieg zwischen den regionalen Platzhirschen Israel und Iran.
Es ist kein Wunder, möchte man meinen, dass viele Anleger in solchen Zeiten den sicheren Hafen Gold ansteuern, und der Preis des Edelmetalls somit nur eine Richtung kennt: nach oben. Eine Feinunze kostet derzeit happige 2850 Euro.
