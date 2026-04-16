- „Dieser Kulturkampf muss geführt werden“
Mehr Staat, mehr Schulden, weniger Freiheit: Im Interview erklärt FDP-Politiker Frank Schäffler, warum die Boomer das Land gegen die Wand gefahren haben, der Sozialstaat ein Auslaufmodell ist und die letzte Hoffnung der Liberalen im Kulturkampf liegt.
Frank Schäffler (*1968 in Schwäbisch Gmünd) ist FDP-Politiker und war von 2005 bis 2013 sowie von 2017 bis 2025 Mitglied des Deutschen Bundestages. 2014 gründete Schäffler in Berlin das „Prometheus-Institut“, eine liberale Denkfabrik, die sich für eine offene Gesellschaft und für die Freiheit und Selbstbestimmung des Individuums einsetzt.
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