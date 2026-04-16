Frank Schäffler
Frank Schäffler bei einer seiner letzten Reden im Bundestag / picture alliance / photothek.de | Thomas Trutschel

Interview mit Frank Schäffler „Dieser Kulturkampf muss geführt werden“

Mehr Staat, mehr Schulden, weniger Freiheit: Im Interview erklärt FDP-Politiker Frank Schäffler, warum die Boomer das Land gegen die Wand gefahren haben, der Sozialstaat ein Auslaufmodell ist und die letzte Hoffnung der Liberalen im Kulturkampf liegt.

INTERVIEW MIT FRANK SCHÄFFLER am 18. April 2026

Autoreninfo

Carsten Korfmacher leitet das Ressort Kapital bei Cicero.

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Frank Schäffler (*1968 in Schwäbisch Gmünd) ist FDP-Politiker und war von 2005 bis 2013 sowie von 2017 bis 2025 Mitglied des Deutschen Bundestages. 2014 gründete Schäffler in Berlin das „Prometheus-Institut“, eine liberale Denkfabrik, die sich für eine offene Gesellschaft und für die Freiheit und Selbstbestimmung des Individuums einsetzt.

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Alefanz | Sa., 18. April 2026 - 18:06

„Die Boomer haben das Land gegen die Wand gefahren...“ Das fasse ich als Beleidigung auf. Ich gehöre zu dieser Generation und war im Zeitraum zwischen Schule und Rente gerade mal, nach dem Zivildienst, vier Wochen arbeitslos. In der gesamten übrigen Zeit habe ich meine Steuern abgedrückt, war in Vereinsvorständen und im örtlichen kulturellen Leben aktiv und betrachte mich als Teil derjenigen, die den Laden am laufen gehalten haben. Und jetzt kommt der Herr Schäffler und wirft mit Dreck pauschal nach uns. Warum benennt er nicht klar, welche „Boomer“ das Land gegen die Wand gefahren haben. Es waren bei weitem nicht alle aus dieser Generation.

Noch haben wir in Teilen die Meinungsfreiheit und jeder dem ein Mikrofon hingehalten wird, hat das Recht seine Sicht auf die Dinge zu artikulieren.
Aber, war die FDP im luftleeren Raum hinter dem Mond oder in Deutschland an keiner Regierung auf Landes oder Bundesebene beteiligt? Mit Verlaub dieses Interview ist für die Tonne.
Ich stimme ausdrücklich meinem „Vor- Kommentator vollumfänglich zu.
Mit freundlichen Gruß aus der Erfurter Republik

Rainer Mrochen | Sa., 18. April 2026 - 18:19

Der gehört unbedingt dazu.
An die Wand gefahren haben Polittypen diesen Staat. Es ist nicht zu fassen was sich diese Figuren erlauben.

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