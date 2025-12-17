DB
Viele Probleme sind so banal und offensichtlich, dass es schier unglaublich ist, dass sie nicht schon längst gelöst sind / Illustration: Esteban Plazibat

Infrastrukturmilliarden für die Deutsche Bahn Probleme auf Schienen

Infrastrukturmilliarden und eine neue Strategie: Die Hoffnung ist groß, dass die Deutsche Bahn endlich bald in die Spur findet. Doch Fahrgäste sollten sich besser nicht zu früh freuen. Die Probleme sind fundamentaler Natur, und schnelle Lösungen scheinen nicht in Sicht.

VON CARSTEN KORFMACHER am 29. Dezember 2025 11 min

Die Probleme der Deutschen Bahn sind zu einer Art Kulturgut geworden. Jeder Bürger hat seine eigene Horrorstory zu erzählen, von verwahrlosten Bahnhöfen, endlosen Verspätungen oder heillos überfüllten Zügen. Die längste Zeit wurden diese Geschichten mit einem Augenzwinkern und einer gewissen Nachgiebigkeit erzählt. Eigentlich logisch, denn wenn eine Bahnverspätung das größte Problem des Tages war, dann kann der Tag so schlecht nicht gewesen sein. Doch in den vergangenen Jahren wurden die Geschichten um die Bahn ernsthafter, zynischer, resignierender. Das Gefühl, dass wir uns auf dem absteigenden Ast befinden, ist in der Breite der Gesellschaft angekommen. Somit ist die Bahn heute nicht mehr der Anstoß einer lustigen Anekdote an der Kaffeemaschine, sondern der lebende Beweis dafür, dass es uns allen zunehmend schlechter gehen wird.

