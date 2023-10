Dr. phil. Dominik Pietzcker studierte Philosophie, Geschichte und Germanistik. Von 1996 bis 2011 in leitender Funktion in der Kommunikationsbranche tätig, u.a. für die Europäische Kommission, Bundesministerien und das Bundespräsidialamt. Seit 2012 Professur für Kommunikation an der Macromedia University of Applied Sciences, Hamburg. Seit 2015 Lehraufträge an chinesischen Universitäten.

Der Empfang am Frankfurter Flughafen fällt standesgemäß aus. Das Wegleitsystem führt in die Irre, die einzige Rolltreppe ist ausgefallen, und so stolpern die übernächtigten Fernreisenden mit ihrem Gepäck ziellos über die Stufen. Aloha, Europa! Das junge Liebespärchen, heimgekehrt aus Bali, dreht gedankenverloren an den Muschelkettchen. In welcher Rucksacktasche sind die Wollsocken, Liebling? Eine Seniorengruppe, die Männer mit bunten Pepitahüten, sammelt sich ratlos vor den (binären) Toiletten. Transit nach Schiphol? Achselzucken. Eine energische Mitreisende aus Fernost erfragt am Bahnschalter die schnellste Verbindung nach Duisburg. Der freundliche Servicemitarbeiter sagt Bescheid: „Sie umsteigen Düsseldorf!“ Natürlich, we speak German hier. Es ist anstrengend, Gästen aus aller Welt das ausgedünnte Netz der Deutschen Bahn zu erläutern. Ein tiefer Schluck aus der Thermoskanne. Höchste Zeit für die Frühstückspause!

Nutzer der Mobilität Immerhin, der ICE nach Berlin ist pünktlich. Auf der Strecke keine Baustellen, dafür bierselig lärmende Mitreisende, die ihr Glück nicht fassen können, einmal im Leben in die Hauptstadt zu reisen. Tannenzäpfle, Butterbrezeln, Radieschen und Kartoffelsalat aus der Tupperdose. Kaum zu glauben, das Land bedient wirklich jedes provinzielle Klischee.