Die Inflation schlägt in diesen Tagen so hart zu wie seit über 30 Jahren nicht. Die Erzeugerpreise befinden sich aktuell sogar auf einem 70-Jahres-Hoch, was bedeutet: Da ist, entgegen allen hilflosen Beteuerungen der Europäischen Zentralbank, noch allerhand Ungemach in der Pipeline. Und wie stets trifft es die sogenannten kleinen Leute am härtesten, weil sie einen viel größeren Anteil ihres verfügbaren Einkommens für Lebensmittel, Energie und Wohnen ausgeben müssen, also für Fixkostenblöcke, auf die sie gerade in Corona-Zeiten, wenn wieder alle zuhause hocken sollen, kaum Einfluss haben.