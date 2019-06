Infarm heißt das Start-up, das die in die Höhe ragenden Pflanzschränke entwickelt und kultiviert. Sie stehen im Showroom in der Unternehmenszentrale in Berlin-Kreuzberg. Hier wachsen Delikatessen für Großstadtkonsumenten, abseits von Brandenburger Bauernhöfen: eine neuartige, mobile Landwirtschaft, untergebracht in Lofts oder direkt in Supermärkten und Restaurants – Vertical Farming genannt. Der Landbau in städtischen Gebäuden soll die Natur schonen: ohne Pestizide, ohne Lkw-Flotten, die CO2 auf weiten Warenwegen ausstoßen.