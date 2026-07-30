- Der große Fifa-Ausverkauf
Über die neu gegründete „Fifa Forward Enterprise“ (FFE) will Fifa-Präsident Infantino externe Investoren an der WM mitverdienen lassen. Darunter den Trump-Clan. Die Uefa ist dagegen – und DFB-Präsident Neuendorf kritisiert nur in mildem Ton.
Für den Fußball-Weltverband Fifa sollte der Sport im Mittelpunkt stehen. Möchte man meinen. Doch für den Fifa-Präsidenten Gianni Infantino ist der Kampf um das runde Leder eher Mittel zum Zweck – zum Zweck des Profits. Deshalb hat er bei der zurückliegenden Weltmeisterschaft „Trinkpausen“ eingeführt, damit die Fernsehsender mehr Werbeminuten verkaufen konnten. Deshalb will er die Zahl der WM-Teilnehmer immer weiter erhöhen, damit es mehr Spiele und mehr Fernsehgelder gibt.
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