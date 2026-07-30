Fifa-Präsident
Fifa-Präsident Gianni Infantino / picture alliance / Sipa USA | Icon Sport

Infantinos Geldgier Der große Fifa-Ausverkauf

Über die neu gegründete „Fifa Forward Enterprise“ (FFE) will Fifa-Präsident Infantino externe Investoren an der WM mitverdienen lassen. Darunter den Trump-Clan. Die Uefa ist dagegen – und DFB-Präsident Neuendorf kritisiert nur in mildem Ton.

VON HUGO MÜLLER-VOGG am 30. Juli 2026 5 min

Hugo Müller-Vogg

Autoreninfo

Dr. Hugo Müller-Vogg arbeitet als Publizist in Berlin. Er veröffentlichte zahlreiche Bücher zu politischen und wirtschaftlichen Fragen, darunter einen Interviewband mit Angela Merkel. Der gebürtige Mannheimer war von 1988 bis 2001 Mitherausgeber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung.

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Für den Fußball-Weltverband Fifa sollte der Sport im Mittelpunkt stehen. Möchte man meinen. Doch für den Fifa-Präsidenten Gianni Infantino ist der Kampf um das runde Leder eher Mittel zum Zweck – zum Zweck des Profits. Deshalb hat er bei der zurückliegenden Weltmeisterschaft „Trinkpausen“ eingeführt, damit die Fernsehsender mehr Werbeminuten verkaufen konnten. Deshalb will er die Zahl der WM-Teilnehmer immer weiter erhöhen, damit es mehr Spiele und mehr Fernsehgelder gibt.

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