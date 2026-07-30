Infantinos Geldgier - Der große Fifa-Ausverkauf

Über die neu gegründete „Fifa Forward Enterprise“ (FFE) will Fifa-Präsident Infantino externe Investoren an der WM mitverdienen lassen. Darunter den Trump-Clan. Die Uefa ist dagegen – und DFB-Präsident Neuendorf kritisiert nur in mildem Ton.