Selten hat man EU-Politiker in Brüssel so wütend gesehen wie am Montagabend. „Das ist nicht akzeptabel", schimpfte Gesundheitskommissarin Stella Kyriakides nach zwei Krisensitzungen mit den 27 EU-Staaten und Vertretern des Pharmakonzerns AstraZeneca. „Das Vertrauen ist ernsthaft erschüttert“, empörte sich ein EU-Diplomat. Selten habe eine Firma so schlecht kooperiert. „Das stinkt zum Himmel“, ärgerte sich der CDU-Europaabgeordnete Peter Liese.

Noch ungewöhnlicher ist die Vergeltung, die die EU ankündigte. Künftig sollen alle Exporte von Corona-Impfstoffen aus der Union erfasst und genehmigt werden. „Die EU will wissen, wo genau welche Dosen bisher von Astrazeneca produziert wurden und an wen sie geliefert wurden“, sagte Kyriakides. „Nur so können wir nachvollziehen, ob unsere EU-Verträge mit den Herstellern fair bedient werden“, erklärte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn.