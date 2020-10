Das umgangssprachlich genannte „Recht auf Homeoffice“ wird von seinen Befürwortern nicht erst seit der Coronakrise bisweilen in einem Stil propagiert, als sei es ein Menschenrecht, wie etwa das Recht auf körperliche Unversehrtheit. Und man wird das Gefühl nicht los, als wolle der Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) seinen mit Verve präsentierten Gesetzesentwurf für ein „Mobile-Arbeit-Gesetz“ auch so verstanden wissen. Das ist nicht verwunderlich. Die SPD, als Jahrhunderte alte Kämpferin für die Arbeitnehmerrechte, ist auf der Suche nach neuen Zielgruppen. So gibt es immer weniger klassische Arbeiter und immer mehr Menschen, die akademisch gebildet in Büros arbeiten. Deren zwar verhältnismäßig ohnehin schon privilegiertere Arbeitssituation weiter verbessern zu wollen, ist ein ehrenwertes Anliegen.

Gesetzlich lautet das Ganze auf einen Namen, der weniger griffig klingt als Homeoffice, aber präziser die Realität beschreibt: Bei „alternierender Telearbeit“ richtet der Arbeitgeber keinen Arbeitsplatz für den Mitarbeiter außerhalb des Betriebs an einem bestimmten Ort ein. Kurz: Es geht im weitesten Sinn um ortsungebundene Arbeit, ob in der Bahn, im Café oder am heimischen Küchentisch.

Was soll der Gesetzesentwurf verbessern?

Was aber soll der Gesetzesentwurf von Hubertus Heil nun verbessern? Ein genereller Rechtsanspruch auf mindestens 24 Tage mobiles Arbeiten pro Jahr, wenn es denn organisatorisch möglich ist, geht an der Arbeitsrealität zahlreicher Berufe vorbei. Wozu soll für einen Arbeitnehmer ausgerechnet zwei Tage pro Monat mobiles Arbeiten erkämpft werden? Die Arbeitgeberverbände weisen zurecht darauf hin, dass es auch wegen Corona, dort wo es möglich ist, längst funktioniert, beziehungsweise funktionieren muss.

Dass die für die Arbeitgeber zugleich große Einsparmöglichkeiten bedeutet, kann man unter anderem daran erkennen, dass große Unternehmen wie etwa Google ihre einst ganz bewusst in bester Innenstadtlage gewählten Büro-Repräsentanzen reduzieren wollen. Aber längst nicht nur in Konzernen, welche die Digitalisierung im Blut haben, sind Arbeitnehmer inzwischen mit Speicher-Clouds und -Servern ihrer Unternehmen verbunden, schieben Dateien hin und her, nehmen an Video-Konferenzen teil, besprechen die Dinge auf dem kurzen Dienstweg.

Die Realität ist schneller als die SPD

Die SPD und ihr Arbeitsminister Hubertus Heil aber glauben lieber an den langen Dienstweg. Sie denken, einem Trend, der in vielen Bereichen längst Mainstream geworden ist, ein zusätzliches Gesetz aufpfropfen zu müssen. Sicher hätte das eine nicht zu unterschätzende Signalwirkung, insbesondere für die Sozialdemokraten: Seht her, die SPD kann auch Neuland! Und vielleicht würde durch diesen Rechtsanspruch auch dem ein oder anderen Unternehmen klar, dass es sich mit dem Thema Homeoffice endlich mal beschäftigen sollte. Aber eines ist in Zeiten von kommendem Arbeitskräfterückgang auch klar: Arbeitgeber werden gar nicht drumherumkommen, ihren Angestellten Bedingungen zu bieten, mit denen sie am Arbeitskräftemarkt wettbewerbsfähig sind.

Für viele Arbeitnehmer ist es ohne Frage bequemer, von Zuhause zu arbeiten. Der Stau auf dem Weg zur Arbeit fällt weg. Die gesparte Zeit für Hin- und Rückfahrten kann für andere private Angelegenheiten verwendet werden. Viele Studien haben inzwischen auch belegt, dass viele Arbeitnehmer die Arbeit im Büro mit den Kollegen ebenfalls schätzen und auch brauchen. Aber auch, dass viele im Homeoffice durchaus effizienter arbeiten können. Die Angst, einiger Arbeitgeber, die Angestellten machten sich Zuhause außerhalb ihrer Kontrolle schlicht ein schönes Hängematteleben, ist wohl in den allermeisten Fällen unbegründet. Die Arbeitsergebnisse müssen ja trotzdem erbracht werden. Die Gewerkschaften hingegen könnten sich die Frage stellen, was eigentlich Gravierendes passiert ist, dass es ihren Mitgliedern plötzlich nicht mehr zuzumuten sein soll, zur Arbeitsstelle zu fahren.

Ein Argument der Gegenseite aber zieht tatsächlich nicht. Ein Recht auf mobiles Arbeiten würde eine Kluft in der ohnehin gespaltenen Angestelltenschaft provozieren. Eine Neid-Debatte zwischen einer Krankenschwester, die vor Ort an und mit Patienten arbeiten muss, und einem Büroangestellten, der seine Tätigkeit eben von überall machen kann, ist absurd. Denn die Unterschiede zwischen ihnen sind ohnehin da, mit oder ohne einen Rechtsanspruch. Stattdessen müsste man die Arbeitsbedingungen und die Bezahlung von Menschen ohne Homeoffice-Möglichkeiten ja verbessern. Aber das ist ein anderes Thema.

Mehr Bürokratie während Corona

Dennoch, was in zahlreichen Bereichen längst Standard ist oder bald sein wird, braucht kein eigenes Gesetz in Form eines Rechtsanspruchs. Zumal viele Fragen auch gar nicht so leicht zu beantworten sind: Wer zum Beispiel entscheidet auf welcher Grundlage, ob Arbeiten im Homeoffice organisatorisch in einer Firma zu bewerkstelligen wäre? Wer würde die Einhaltung kontrollieren? Warum definiert der Arbeitsminister nicht präziser, welche Bereiche er meint, statt den Rechtsanspruch für allgemeingültig zu erklären und die Arbeitgeber in die Beweispflicht zu nehmen? Unternehmer weisen zurecht darauf hin, was der geplante Rechtsanspruch an Bürokratie erzeugen würde. Hinzu kommen weitere Gesetze, wie das Lieferkettengesetz oder die Quotenregelungen, die alle für sich genommen Sinn ergeben mögen, aber eben alle umgesetzt werden müssen.

Das alles in einer Zeit mit Corona, in der Politik gemacht werden sollte, um Bürokratie abzubauen und mehr Beinfreiheit zu gewähren. Was nämlich ungern dazugesagt wird: Arbeitgeber sind für die Einhaltung arbeitsrechtlicher Bestimmungen etwa des Arbeitszeitgesetzes nach wie vor verantwortlich, auch wenn ein Mitarbeiter ortsungebunden arbeitet. Ob diese Verantwortung für einen gemeinsamen Ort übernommen wird oder für viele individuelle Orte, ist zumindest bei der Implementierung kein geringer Zusatzaufwand.

Wichtiger wären andere Regelungen

Tatsächlich haben viele Unternehmen in Deutschland in der Coronakrise bisweilen nachhaltiger bewiesen, wie gut und flexibel sie Homeoffice-Arbeit ermöglichen, als etwa öffentliche Verwaltungen. Bürgerämter, Bezirksgerichte und vieles mehr haben nach wie vor eingeschränkte Öffnungszeiten, ohne dass ein Bürger einen Beamten in dessen Homeoffice erreichen könnte, um etwa einen Pass zu beantragen. Man darf zumindest gespannt sein, wie dort Heils Recht auf mobiles Arbeiten umgesetzt würde.

Viel wichtiger, aber eben auch sehr viel komplizierter als ein wohlklingendes „Recht auf Homeoffice“, wären etwa steuerrechtliche Anpassungen beim Absetzen von Arbeitszimmern. Wer heute in dem Raum, in dem er am Schreibtisch arbeitet, auch ein Bett stehen hat oder wer seine beruflichen E-Mails am Küchentisch versendet, kann das nicht absetzen. Wer sich ein eigenes, reines Arbeitszimmer leisten kann, hingegen schon. Man muss das nicht gegeneinander ausspielen. Aber wenn die SPD sich mehr um derlei Details bemühen würde, bräuchte es auch keinen starren Rechtsanspruch auf mobiles Arbeiten. Dann würde dieses erklärte Ziel einfach erreicht, weil die Anreize für alle Beteiligten stimmen. Aber Details sind eben komplizierter, leiser und lassen sich nicht so gut verkaufen.