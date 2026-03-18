- Umverteilungs-Professor Fratzscher liefert den Linken mal wieder Munition
Links der Mitte gibt es einen unumstößlichen Glaubenssatz: Wenn wir die Reichen stärker besteuern, haben wir Geld für alles. Marcel Fratzscher liefert als „Professor Umverteilung“ stets neue Vorschläge. Jetzt will er die Hausbesitzer bestrafen.
Marcel Fratzscher, Professor für Makroökonomie und Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, gehört nicht zu Deutschlands Top-Ökonomen. Mitglied des Sachverständigenrats war er nie. Dafür gehört er zu den meistzitierten Volkswirten. Zum einen ist er emsig auf vielen Medienkanälen unterwegs, zum anderen liefert er regelmäßig, wovon die meisten Medien – allen voran die öffentlich-rechtlichen – nie genug bekommen können: Vorschläge zur Umverteilung.
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