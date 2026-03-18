Marcel Fratzscher
Wer durch Kauf eines Eigenheims fürs Alter vorgesorgt hat, soll nach Marcel Fratzscher büßen / picture alliance / teutopress | -

Höhere Steuern auf Immobilien Umverteilungs-Professor Fratzscher liefert den Linken mal wieder Munition

Links der Mitte gibt es einen unumstößlichen Glaubenssatz: Wenn wir die Reichen stärker besteuern, haben wir Geld für alles. Marcel Fratzscher liefert als „Professor Umverteilung“ stets neue Vorschläge. Jetzt will er die Hausbesitzer bestrafen.

VON HUGO MÜLLER-VOGG am 18. März 2026 3 min

Hugo Müller-Vogg

Autoreninfo

Dr. Hugo Müller-Vogg arbeitet als Publizist in Berlin. Er veröffentlichte zahlreiche Bücher zu politischen und wirtschaftlichen Fragen, darunter einen Interviewband mit Angela Merkel. Der gebürtige Mannheimer war von 1988 bis 2001 Mitherausgeber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung.

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Marcel Fratzscher, Professor für Makroökonomie und Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, gehört nicht zu Deutschlands Top-Ökonomen. Mitglied des Sachverständigenrats war er nie. Dafür gehört er zu den meistzitierten Volkswirten. Zum einen ist er emsig auf vielen Medienkanälen unterwegs, zum anderen liefert er regelmäßig, wovon die meisten Medien – allen voran die öffentlich-rechtlichen – nie genug bekommen können: Vorschläge zur Umverteilung.

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