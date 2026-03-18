Höhere Steuern auf Immobilien - Umverteilungs-Professor Fratzscher liefert den Linken mal wieder Munition

Links der Mitte gibt es einen unumstößlichen Glaubenssatz: Wenn wir die Reichen stärker besteuern, haben wir Geld für alles. Marcel Fratzscher liefert als „Professor Umverteilung“ stets neue Vorschläge. Jetzt will er die Hausbesitzer bestrafen.