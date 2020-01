Hildegard Müller

Optimismus können die im VDA zusammengeschlossenen Unternehmen, von Autoherstellern wie Audi bis Zulieferern wie ZF Friedrichshafen, dringend gebrauchen. Die 52-jährige Düsseldorferin übernimmt die Aufgabe in einem Augenblick, der für die deutschen Autobauer kaum schwieriger sein könnte. Die Liste der aktuellen und drohenden Probleme ist bedrückend lang: Weltweit geht der Absatz zurück, was die extrem exportabhängigen deutschen Hersteller empfindlich trifft, die Mobilitätswende weg vom Verbrennungsmotor ist voller Risiken, wird viele Arbeitsplätze kosten und erhebliche Mittel binden, neue und teils branchenfremde Produzenten treten als ernst zu nehmende Konkurrenten an, und die Klimadebatte hat am Image des Autos mehr als nur Lackschäden verursacht. Zu allem Überfluss hat sich die Branche mit ihren Diesel-Tricksereien einen hausgemachten Skandal geleistet, der viel Geld gekostet und noch mehr Vertrauen zerstört hat.