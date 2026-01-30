Hermann Simon
Hermann Simon / Foto: Marcus Simaitis für Cicero

Hermann Simon im Porträt Der Hidden Champion

In der wirtschaftlichen Fachwelt ist Hermann Simon ein Titan, der breiten Öffentlichkeit aber nahezu unbekannt. Er prägte den Begriff, der zum Markenzeichen der deutschen Wirtschaft wurde: „Hidden Champions“. Über einen Mann, der viele Welten eroberte.

VON CARSTEN KORFMACHER am 2. Februar 2026 4 min

Autoreninfo

Carsten Korfmacher leitet das Ressort Kapital bei Cicero.

So erreichen Sie Carsten Korfmacher:

Wenn die Deutschen über ihre Wirtschaft sinnieren, dann fällt früher oder später unweigerlich ein Begriff: „Hidden Champion“. Hidden Champions sind Unternehmen oft mittlerer Größe, oft familiengeführt, die der Öffentlichkeit kaum bekannt sind, in ihrer Branche aber zu den Weltmarktführern gehören. Schätzungen zufolge gibt es weltweit zwischen 3000 und 4000 dieser Firmen, rund die Hälfte davon stammt aus der Bundesrepublik. Auch deshalb ist der Begriff nicht nur zu einem Synonym für die hohe Qualität des deutschen Mittelstands, sondern auch zum Ausdruck für das wirtschaftliche Lebensgefühl und Selbstverständnis der Deutschen geworden: Wir sind gut. Wir sind bereit. Wir können das.

